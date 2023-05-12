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投資夏普大虧5.6美億元 鴻海Q1財報失色

記者蕭君暉／綜合報導
鴻海公布首季財報，因認列逾新台幣200億元業外損失，其中來自轉投資夏普損失金額高達新台幣173億元，導致上季財報失色。（圖：鴻海提供）
鴻海公布首季財報，因認列逾新台幣200億元業外損失，其中來自轉投資夏普損失金額高達新台幣173億元，導致上季財報失色。（圖：鴻海提供）

鴻海11日於法說會公布首季財報，雖然本業獲利穩健，毛利率、營益率「雙率雙升」，但因認列逾新台幣200億元（約6.5億美元）業外損失，其中來自轉投資夏普的損失金額高達新台幣173億元（約5.6億美元），導致上季財報失色，稅後純益降至新台幣128.25億元（約4.1億美元），季減68%，年減56%，每股純益0.93元，為三年來低點。

展望後市，鴻海董事長劉揚偉坦言，新冠疫情創造的高成長階段已經結束，產業也剛好處於庫存調整期間，加上傳統淡季影響，預期本季業績將較上季與去年同期衰退，全年業績則與持平去年。

劉揚偉不諱言，全球貨幣緊縮，加上地緣政治緊張、通膨等不確定因素持續對經濟前景帶來較大影響，現階段能見度還是不高，故展望上仍持保守，鴻海今年毛利率要達到2022年的6.04%挑戰很大。

劉揚偉強調，美元匯率走勢及疫情等因素，都影響鴻海毛利率，加上今年持續投資新事業並進行全球化布局，資本支出提高下，都導致今年毛利率要達到去年水準挑戰很大的原因。

劉揚偉指出，長期來看，鴻海會透過新事業，以及提升既有ICT產品的市場占比，來提升毛利率，2025年達到毛利率10%的目標不變，短期內鴻海著重在營收與獲利率，會著重爭取更多訂單，爭取每股純益（EPS）極大化。

鴻海首季毛利率6.04%，季增0.38百分點，年增0.02百分點；營益率2.77%，季增0.52百分點，年增0.17百分點；每股純益0.93元。

鴻海上季大舉認列新台幣201億元（約6.5億美元）業外損失，法人震驚。鴻海財務長黃德才說明，主因轉投資夏普拖累。

黃德才說，夏普在編制2023年3月底為止的年度財務報告時，提出必須認列高達2197億日圓（約16.2億美元）的資產減損，鴻海依持股比例，必須認列約新台幣173億元（約5.6億美元）的業外投資損失，是上季業外大虧的主因。

由於夏普這次提列的減損金額龐大，黃德才指出，鴻海持有夏普34%股權，為該公司單一最大股東，但鴻海對夏普股東會沒有過半的表決權，也沒有實際主導夏普的營運活動，且夏普有自己獨立運作的董事會和管理團隊，並受到日本上市法令及投資人的監督，所以鴻海對他們不具控制力。基於維護鴻海股東權益，已正式行文夏普要求提出重大虧損說明，及因應改善方案。如果有必要，鴻海會要求調整管理團隊，來改善夏普的營運。

鴻海 夏普 利率

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