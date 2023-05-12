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中國要求銀行大砍企業存款利率 4大國銀自律上限下調30個基點

記者葉文義／綜合報導
中國四大國有銀行大砍企業存款利率，自律上限下調30個基點；圖為人民幣示意圖。（中通社）
中國四大國有銀行大砍企業存款利率，自律上限下調30個基點；圖為人民幣示意圖。（中通社）

中國監管層持續引導銀行業存款成本下行，最新砍向企業大額存款利率，全國市場利率定價自律機制通知，自下周一（15日）起，下調銀行「協定存款」及「通知存款」自律上限，具體包括四大國有銀行自律上限下調30個基點，其他金融機構自律上限下調50個基點。

協定存款則是指公客戶（比如企業）按照與銀行約定的存款額度開立結算帳戶，帳戶中超過存款額度的部分，銀行將其轉入協定帳戶，並以優惠利率計算的一種存款，這類存款可為企業客戶提供更高的收益。一般銀行只跟有大額存款客戶做協定存款，個人存款不適用。

個人通知存款是存入款項時不約定存期，但約定支取存款的通知期限，支取時按約定期限提前通知銀行。該類產品與活期存款具有相同的便利性，但利率更高，且具自動續期功能。

由於地區性差異，上述兩類存款的銀行自律上限不盡相同，不過目前工行 、農行 、中行 和建行四大國行執行的標準是基準利率加40個基點，其他中小行執行的標準則為基準利率加65或70個基點。

此次下調後，國有銀行執行標準改為基準利率加10個基點；其他金融機構為執行基準利率加15或20個基點不等。

高盛指出，通知存款和協定存款等短期存款利率較高，很受歡迎，但推動了銀行昂貴的資金成本。政策的改變將重置這兩種短期存款的利率上限，可預期由於這些短期高收益存款的存款利率上限的降低，短期存款成本將減少，支持銀行淨利差。

此外，股份制商業銀行對公活期存款占比較高，且對公活期存款成本率較高，降成本效果或更為顯著，預計2023年股份行淨利差可改善1.7至2.1基點。摩根士丹利則表示，下調協定及通知存款自律上限有助銀行改善淨利差及獲利增長，其中股份行的中信銀行、民生銀行及招商銀行最為受益。

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