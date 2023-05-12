中國新能源車出口 4月同比增長8.4倍

中國汽車 工業協會11日發布4月汽車產銷數據。4月，中國汽車產銷分別完成213.3萬輛和215.9萬輛，環比分別下降17.5%和11.9%，同比分別增長76.8%和82.7%。加總1到4月，汽車產銷分別完成835.5萬輛和823.5萬輛，同比分別增長8.6%和7.1%。出口達37.6萬輛，其中新能源汽車出口10萬輛，環比增長28.6%，同比增長達到驚人的8.4倍。

若只計算乘用車，中國4月乘用車生產與銷售分別完成177.8萬輛和181.1萬輛，環比下降17.3%和10.2%，同比分別增長78.5%和87.7%。其中，傳統燃油乘用車中國境內銷量98.5萬輛，比上年同期增長38.9萬輛，同比增長65.2%，環比下降15.8%。

整體來看，當前中國境內汽車市場需求動力仍然偏弱，有效需求尚未完全釋放，3月份非理性促銷的影響尚未完全消除，仍存在持幣觀望的現象。1-4月，乘用車產銷分別完成705.2萬輛和694.9萬輛，同比分別增長8.6%和6.8%。

若單看新能源汽車產銷，4月產銷分別完成64萬輛和63.6萬輛，同比都增長了1.1倍，市場佔有率達到29.5%。1到4月，新能源汽車產銷分別完成229.1萬輛和222.2萬輛，同比均增長42.8%，市場佔有率達到27%。

若看出口數量，中國汽車企業4月共出口37.6萬輛，環比只增長3.3%，但同比增長1.7倍。分車型看，乘用車4月出口31.6萬輛，環比增長3.7%，同比增長2.2倍；商用車出口6萬輛，環比增長1.2%，同比增長41.6%。其中新能源汽車出口10萬輛，環比增長28.6%，同比增長8.4倍。

從1月到4月，中國的汽車企業出口總計已達137萬輛，同比增長89.2%。分車型看，乘用車出口114.2萬輛，同比增長1.1倍；商用車出口22.8萬輛，同比增長31.5%。新能源汽車出口34.8萬輛，同比增長1.7倍。