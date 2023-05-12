我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣教會槍案兇手被控98罪 難逃死刑或終身監禁

裁員、搬離…金山經濟「厄運循環」可能是好事？

中國新能源車出口 4月同比增長8.4倍

記者黃國樑／綜合報導

中國汽車工業協會11日發布4月汽車產銷數據。4月，中國汽車產銷分別完成213.3萬輛和215.9萬輛，環比分別下降17.5%和11.9%，同比分別增長76.8%和82.7%。加總1到4月，汽車產銷分別完成835.5萬輛和823.5萬輛，同比分別增長8.6%和7.1%。出口達37.6萬輛，其中新能源汽車出口10萬輛，環比增長28.6%，同比增長達到驚人的8.4倍。

若只計算乘用車，中國4月乘用車生產與銷售分別完成177.8萬輛和181.1萬輛，環比下降17.3%和10.2%，同比分別增長78.5%和87.7%。其中，傳統燃油乘用車中國境內銷量98.5萬輛，比上年同期增長38.9萬輛，同比增長65.2%，環比下降15.8%。

整體來看，當前中國境內汽車市場需求動力仍然偏弱，有效需求尚未完全釋放，3月份非理性促銷的影響尚未完全消除，仍存在持幣觀望的現象。1-4月，乘用車產銷分別完成705.2萬輛和694.9萬輛，同比分別增長8.6%和6.8%。

若單看新能源汽車產銷，4月產銷分別完成64萬輛和63.6萬輛，同比都增長了1.1倍，市場佔有率達到29.5%。1到4月，新能源汽車產銷分別完成229.1萬輛和222.2萬輛，同比均增長42.8%，市場佔有率達到27%。

若看出口數量，中國汽車企業4月共出口37.6萬輛，環比只增長3.3%，但同比增長1.7倍。分車型看，乘用車4月出口31.6萬輛，環比增長3.7%，同比增長2.2倍；商用車出口6萬輛，環比增長1.2%，同比增長41.6%。其中新能源汽車出口10萬輛，環比增長28.6%，同比增長8.4倍。

從1月到4月，中國的汽車企業出口總計已達137萬輛，同比增長89.2%。分車型看，乘用車出口114.2萬輛，同比增長1.1倍；商用車出口22.8萬輛，同比增長31.5%。新能源汽車出口34.8萬輛，同比增長1.7倍。

汽車

上一則

中國上月CPI增0.1% 創近26個月最低

下一則

投資夏普大虧5.6美億元 鴻海Q1財報失色

延伸閱讀

貸不出去？4月中國社融增量、新增貸款均遠低於預期

貸不出去？4月中國社融增量、新增貸款均遠低於預期
台積4月營收月增1.7% 終止連2月下滑

台積4月營收月增1.7% 終止連2月下滑
兩岸續凍 陸前4月自台進口大減27.5% 恐更擴大

兩岸續凍 陸前4月自台進口大減27.5% 恐更擴大
乘聯會：中國乘用車行業 已脫離高利潤

乘聯會：中國乘用車行業 已脫離高利潤

熱門新聞

住上海的卞姓男子參觀泰國曼谷的豪華公寓，準備在海外置產。（路透）

海外買房大浪來襲 這裡28.9萬美元買豪華公寓備受中客歡迎

2023-05-07 19:55
美股收盤大漲，地區銀行股從低點回升，市場寵兒蘋果公司在公布優於預期的上季業績走升。路透

銀行蘋果大漲 道指飆546點

2023-05-05 16:56
波克夏公司股東年會6日登場，股東們聆聽波克夏董事長巴菲特（左）與副董事長孟格（右）談話。美聯社

巴菲特：經濟極盛時期將結束、AI像原子彈

2023-05-06 12:30
外送員缺乏勞工福利，找不到地方上廁所，給紐約市帶來許多難題。（美聯社）

外送員充斥紐約街頭 衍生問題不容小覷

2023-05-07 21:55
西太平洋銀行公司（PacWest）股價暴跌，顯示美國這波區域銀行風暴尚無平息跡象。（路透）

西太平洋銀行與矽銀有何異同？美區域銀行風暴有解嗎？

2023-05-04 11:52
全球最大硬木紙漿生產商Suzano正考慮向中國出售旗下產品時，以人民幣結算。 路透

又一家大企業擬改用人民幣 向中國出口產品

2023-05-09 13:09

超人氣

更多 >
妻子去世一個月 白卡向他追討22萬醫療費

妻子去世一個月 白卡向他追討22萬醫療費
不是馬桶 旅館工作人員透露房間內最髒的是這些

不是馬桶 旅館工作人員透露房間內最髒的是這些
他們講話別信 …3星座是「唬爛王」 第1名靠嘴吃飯

他們講話別信 …3星座是「唬爛王」 第1名靠嘴吃飯
64歲金山華婦 遭鄰居背後捅刀身亡

64歲金山華婦 遭鄰居背後捅刀身亡
養出快樂孩子 專家說有個方法不受歡迎卻很有效

養出快樂孩子 專家說有個方法不受歡迎卻很有效