我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州網購二手車 小心是偷來的、車輛產權證也是假

NBA／柯瑞飆27分 勇士主場退湖人延長戰線

鴻海進軍電動車雜音不斷 夥伴Fisker延遲代工時程

記者吳凱中／綜合報導
鴻海集團電動車布局雜音不斷；圖為鴻海電動車Model E。（歐新社）
鴻海集團電動車布局雜音不斷；圖為鴻海電動車Model E。（歐新社）

鴻海集團電動車布局雜音不斷，繼日前與美國電動車新創夥伴Lordstown發生投資糾紛後，另一電動車夥伴Fisker上季虧損超乎預期，並宣布大砍今年生產目標15%至24.5%，其交由鴻海代工的車種啟動生產時程也從2024年延後至2025年。

隨著Lordstown、Fisker陸續發生狀況，牽動鴻海電動車事業進度。鴻海將於11日舉行法說會，法人聚焦兩大夥伴狀況頻頻之際，鴻海集團如何因應與調整國際電動車布局。

綜合媒體報導，Fisker首季營收有所成長，但虧損幅度超過華爾街分析師預估，公司並下調今年生產目標，相關消息導致Fisker股價9日重挫7.1%，10日早盤漲1.8%。

Fisker下修今年產量目標為3.2萬至3.6萬輛，較先前預估的4.24萬輛大砍15%至24.5%，主要受供應鏈限制、需求放緩等問題影響。該公司預期，第三季銷量將大幅提升，有機會達到此階段的最大月產能6000輛。

至於Fike原訂主要由鴻海操刀生產的PEAR車款，Fisker指出，其預訂量已超過6000輛，在最終確認電池合作對象後，該車款將於2025年啟動生產，晚於先前提到的目標2024年生產。PEAR車款將在鴻海位於美國俄亥俄州、購自Lordstown的廠房生產。

鴻海近期電動車國際夥伴狀況頻頻，除了Fisker面臨大砍今年生產目標之外，另一電動車代工客戶Lordstown在本月初公開表示，鴻海威脅將停止提供資金，導致雙方的交易可能破裂，進而可能會迫使其破產，「如果我們不能及時解決與鴻海的糾紛，以便使本公司繼續按計畫營運、確定其他資金來源、確定戰略合作夥伴並解決我們的重大或有負債，我們可能需要縮減或停止營運，並按照破產法提出自願救濟聲請，以尋求保護」。

對此，鴻海回應，Lordstown因其被那斯達克交易所通知股價長期無法維持在1美元以上的條款，已違反雙方先前的投資協議內容。鴻海此前正式發出信件，要求Lordstown須解決此違反協議問題，並強烈反對關於Lordstown指控相關違約情事。

業界人士分析，從訂單來看，Lordstown只是鴻海的客戶之一，主要專注於商用電動皮卡。

鴻海 電動車 破產

上一則

紐約時報上季營收不如預期 計畫今年調漲數位新聞訂閱價格

下一則

房價反彈 阻通膨如預期下降

延伸閱讀

鴻海、Vedanta在印度合建晶圓廠 Q4有望動工、採28奈米

鴻海、Vedanta在印度合建晶圓廠 Q4有望動工、採28奈米
印尼躍全球第二大鈷產國 增添電動車供應鏈疑慮

印尼躍全球第二大鈷產國 增添電動車供應鏈疑慮
特斯拉德州鋰精煉廠動土

特斯拉德州鋰精煉廠動土
電動車新創業者賣得多虧愈多 現金續狂燒前景堪慮

電動車新創業者賣得多虧愈多 現金續狂燒前景堪慮

熱門新聞

住上海的卞姓男子參觀泰國曼谷的豪華公寓，準備在海外置產。（路透）

海外買房大浪來襲 這裡28.9萬美元買豪華公寓備受中客歡迎

2023-05-07 19:55
美股收盤大漲，地區銀行股從低點回升，市場寵兒蘋果公司在公布優於預期的上季業績走升。路透

銀行蘋果大漲 道指飆546點

2023-05-05 16:56
波克夏公司股東年會6日登場，股東們聆聽波克夏董事長巴菲特（左）與副董事長孟格（右）談話。美聯社

巴菲特：經濟極盛時期將結束、AI像原子彈

2023-05-06 12:30
Fed宣布升息1碼，符合市場預期。路透

聯準會如預期升息1碼 暗示接下來將暫停升息

2023-05-03 14:13
外送員缺乏勞工福利，找不到地方上廁所，給紐約市帶來許多難題。（美聯社）

外送員充斥紐約街頭 衍生問題不容小覷

2023-05-07 21:55
西太平洋銀行公司（PacWest）股價暴跌，顯示美國這波區域銀行風暴尚無平息跡象。（路透）

西太平洋銀行與矽銀有何異同？美區域銀行風暴有解嗎？

2023-05-04 11:52

超人氣

更多 >
有這6個跡象 顯示你的財務優於一般美國人

有這6個跡象 顯示你的財務優於一般美國人
常吃這8種食物 肝臟會說「謝謝你」

常吃這8種食物 肝臟會說「謝謝你」
搭郵輪 小心五大錢坑

搭郵輪 小心五大錢坑
孟晚舟老公前妻曝光 網驚呼：她倆好像 根本姊妹

孟晚舟老公前妻曝光 網驚呼：她倆好像 根本姊妹
星巴克、金頂…好市多自家品牌產品來自這些名廠

星巴克、金頂…好市多自家品牌產品來自這些名廠