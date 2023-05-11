鴻海進軍電動車雜音不斷 夥伴Fisker延遲代工時程

鴻海集團電動車布局雜音不斷；圖為鴻海電動車Model E。（歐新社）

鴻海 集團電動車 布局雜音不斷，繼日前與美國電動車新創夥伴Lordstown發生投資糾紛後，另一電動車夥伴Fisker上季虧損超乎預期，並宣布大砍今年生產目標15%至24.5%，其交由鴻海代工的車種啟動生產時程也從2024年延後至2025年。

隨著Lordstown、Fisker陸續發生狀況，牽動鴻海電動車事業進度。鴻海將於11日舉行法說會，法人聚焦兩大夥伴狀況頻頻之際，鴻海集團如何因應與調整國際電動車布局。

綜合媒體報導，Fisker首季營收有所成長，但虧損幅度超過華爾街分析師預估，公司並下調今年生產目標，相關消息導致Fisker股價9日重挫7.1%，10日早盤漲1.8%。

Fisker下修今年產量目標為3.2萬至3.6萬輛，較先前預估的4.24萬輛大砍15%至24.5%，主要受供應鏈限制、需求放緩等問題影響。該公司預期，第三季銷量將大幅提升，有機會達到此階段的最大月產能6000輛。

至於Fike原訂主要由鴻海操刀生產的PEAR車款，Fisker指出，其預訂量已超過6000輛，在最終確認電池合作對象後，該車款將於2025年啟動生產，晚於先前提到的目標2024年生產。PEAR車款將在鴻海位於美國俄亥俄州、購自Lordstown的廠房生產。

鴻海近期電動車國際夥伴狀況頻頻，除了Fisker面臨大砍今年生產目標之外，另一電動車代工客戶Lordstown在本月初公開表示，鴻海威脅將停止提供資金，導致雙方的交易可能破裂，進而可能會迫使其破產 ，「如果我們不能及時解決與鴻海的糾紛，以便使本公司繼續按計畫營運、確定其他資金來源、確定戰略合作夥伴並解決我們的重大或有負債，我們可能需要縮減或停止營運，並按照破產法提出自願救濟聲請，以尋求保護」。

對此，鴻海回應，Lordstown因其被那斯達克交易所通知股價長期無法維持在1美元以上的條款，已違反雙方先前的投資協議內容。鴻海此前正式發出信件，要求Lordstown須解決此違反協議問題，並強烈反對關於Lordstown指控相關違約情事。

業界人士分析，從訂單來看，Lordstown只是鴻海的客戶之一，主要專注於商用電動皮卡。