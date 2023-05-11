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台積4月營收月增1.7% 終止連2月下滑

記者尹慧中／綜合報導
台積電4月合併營收終止連續兩個月下滑走勢。（路透）
台積電4月合併營收終止連續兩個月下滑走勢。（路透）

台積電10日公告4月合併營收1479億元（台幣，下同，約48.29億美元），月增1.7%，終止連續兩個月下滑走勢；不過，前四月合併營收6.565.33億元，年減1.1%，今年以來累計營收較去年同期轉為衰退，為今年度業績表現恐較去年度下滑、終止連續多年成長態勢提前敲響警鐘。

台積電4月合併營收較去年同期衰退14.3%。受市場信心不振與產業庫存修正持續影響，台積電10日股價並未受9日董事會通過調高季配息至3元激勵，早盤開低走低，一度下探500元，終場跌7元、收503元，再次面臨500元整數關卡保衛戰，外資10日賣超台積電7066張，終止連三買。台積電周三ADR早盤跌約0.2%。

台積電並未提供新台幣計算的第二季財測，公司先前估計，第二季合併營收約152億至160億美元，若以中間值156億美元計算，營收將季減約6.7%，當時假設基礎為第二季30.4元兌1美元。

以上述數據推算，法人預期，台積電第二季新台幣合併營收約將介於4620億元至4864億元，扣除4月營收實績後，估計5、6月兩個月累計營收約介於3141億元至3385億元，平均值約1570億元1692億元，有望優於4月。

由於經濟前景不佳與IC設計產業庫存調整比預期長，加上中國大陸解封後終端需求復甦腳步也低於預期，台積電先前已下修對全球半導體產業預測。台積電先前於法說會上提到，晶圓廠半導體庫存調整所需要的時間將較之前預期更長，可能持續到第三季才會重新平衡到更健康的水準。

展望2023年，台積電下修對全球半導體市場（不含記憶體）預估值至年減中個位數百分比（4%至6%），晶圓製造產業則下修為年減高個位數百分比（7%至9%）。台積電也難逃衝擊，全年美元計價營收由原估計的較去年小幅成長，下修為年衰退低至中個位數百分比。

法人指出，台積電4月合併營收雖然終止連續兩個月下滑態勢，但單月業績僅小幅月增不到2%，且前四月合併營收轉為年減1.1%，為今年度業績表現恐較去年度下滑、終止連續多年成長態勢提前敲響警鐘。後續仍須密切觀察半導體庫存調整腳步與終端需求是否改善。

營收 台積電 股價

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