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中小企業發展指數 北京逆勢連四升

記者陳宥菘／綜合報導
北京日均增740家中小企業，發展指數逆勢連4升。圖為遊客在北京王府井步行街遊覽購物。（中新社）
北京日均增740家中小企業，發展指數逆勢連4升。圖為遊客在北京王府井步行街遊覽購物。（中新社）

北京市市場監管局與經信局數據，今年北京首季新設企業共6.8萬戶，較去年同期增長21%，平均每天755家新企業誕生，其中，中小企業便占了740多家。中小企業發展指數（SMEDI）更逆勢於全國趨勢，連續四個月上升。

新華社9日報導，從2020年至2022年，在北京新設的企業逐年成長，分別為18.6萬家、23.8萬家、24.68萬家，當中更有99%以上為中小企業。

報導指，這些中小企業創造了北京全市一半的營收，並提供北京六成以上的就業人口工作機會，報導稱，中小企業是聯繫著千家萬戶，是推動創新、促進就業、改善民生的重要力量，並且引領首都企業朝向高品質發展。

然而，中國正面臨內需不足、生產成本上升、預期經濟成長減弱等「三重壓力」。且中國中小企業協會9日公布，今年4月全國中小企業發展指數已連續兩個月下降，較3月下降0.3，來到89。

報導指，不同於中國全國指數呈下降趨勢，北京中小企業發展指數自去年12月以來，已連續四個月上升。而北京中小企業仍能持續增長，與北京政府推出的「組合拳」政策有關。

報導指，北京市政府推出「助企紓困18條」、「穩經濟45條」等政策，去年累計免稅、減稅、退稅、緩稅額便超過2000億元；且持續降低中小企業融資成本，並推進「歇業備案制度」，讓經營困難的企業能自主歇業，再根據需要，隨時恢復營業，減輕企業不少壓力。另，官方致力打造「指尖上的企服平台」，使超過九成市政服務都能在網路上完成，且強調「一天辦結」，提升辦事效率。

報導稱，在政策惠企、服務助企、金融暖企、創新強企的「組合拳」下，全市中小企業發展指數方能自去年12月以來，已連續四個月上升，此外，北京研發投入強度、萬人發明專利擁有量也皆持續領先其他省份。

北京 指數 就業

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