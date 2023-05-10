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乘聯會：中國乘用車行業 已脫離高利潤

記者葉文義／綜合報導
中國乘聯會指出，即將實施國六ｂ排放標準對車企生產將帶來一定的心理壓力。（取自IT之家）
中國乘聯會指出，即將實施國六ｂ排放標準對車企生產將帶來一定的心理壓力。（取自IT之家）

中國乘用車信息聯席會（乘聯會）9日發布2023年4月全國乘用車市場分析顯示，4月中國乘用車市場零售達到163萬輛，由於去年同期上海、吉林等地疫情影響，年增率達55.5％。然而，乘聯會指出，中國乘用車行業已經脫離了原來的高利潤行業，即將實施國六ｂ標準對車企生產將帶來一定的心理壓力。

在年初預期刺激政策帶來的觀望、國六老庫存促銷戰進一步助長觀望情緒等綜合因素的影響下，今年1至4月中國乘用車累計零售589.5萬輛，年減1.3％。

乘聯會還公布4月中國新能源車市場零售52.7萬輛，年增85.6％，其中比亞迪批發銷量20萬9467輛，排名領先群雄；特斯拉中國位列第二，銷量為7萬5842輛；第三名是廣汽埃安，銷量為4萬1012輛。此後分別是長安汽車、上汽乘用車、吉利汽車以及理想汽車等品牌。

乘聯會表示，在中國國家和多省市地方促消費政策推動下，以及近期車展等線下活動恢復，全面活躍市場氣氛並將加速聚攏人氣。前期庫存的國六b車型也在加速清庫，價格鬆動有利於車市增量。

新能源乘用車發展優勢不斷鞏固和擴大，乘聯會綜合預估4月批發銷量60萬輛，基本與前月持平，年增114％。預計1至4月中國乘用車廠商新能源汽車批發210萬輛，年增43％。

乘聯會表示，4月價格戰熱度逐漸消退，經銷商恐慌心態逐步穩定，消費者恢復理性消費，觀望情緒得以緩解，前期壓抑的需求有所釋放；疊加「五一」小長假出行用車需求增長，帶動4月購車消費前置，整體車市延續3月底的態勢，企穩修復。

在出口方面，2023年中國總體汽車出口延續去年末強勢增長態勢。乘聯會統計，4月中國乘用車出口（含整車與CKD）30萬輛，年增227％、月增3％。1-4月乘用車出口108萬輛，年增115％。4月新能源車占出口總量的30％。隨著出口運力的提升，4月自主品牌出口達到24.3萬輛，年增203％、月減5％；合資與豪華品牌出口5.7萬輛，年增500％。

乘聯會表示，特斯拉中國漲價是很好的信號，體現車企對經營品質的關注，有利於改善消費觀望心態。讓消費者走出過度期待降價的預期，恢復正常的購買節奏。

乘聯會分析指出，中國乘用車行業已經脫離了原來的高利潤行業，今年3月汽車產銷雖然恢復，但3月汽車銷售利潤率也僅有4.7%，部分車企在吐血賣車，壓力太大。尤其是世界上最嚴的國六ｂ標準即將實施，對車企生產帶來一定的心理壓力，減產降庫存的結果，帶來的是盈利較大損失。

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