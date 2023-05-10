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台國銀首季對大陸曝險 探新低

記者廖珮君、齊瑞甄／綜合報導

美中貿易與科技競爭未歇，加上地緣政治緊張，台商投資重心轉赴東南亞或美國，大陸市場資金需求驟降，台灣國銀大陸曝險總額和比重，同步來到史上新低。據金管會截至今年第1季底統計，國銀大陸曝險占淨值比再降到25.6%、連19季下降；大陸曝險總額僅剩新台幣1兆634億元（約345億美元）、較去年同期大減新台幣2327億元（約75億美元）。

銀行局副局長童政彰9日說，國銀大陸曝險占淨值比持續下探，有兩大原因，一是淨值增加，國銀首季淨值攀升到新台幣4.15兆元（約1352億美元）、年增3%，二，曝險總額降到新台幣1兆634億元（約345億美元）、年減18%，淨值分母增加、曝險額分子縮小，曝險占淨值比率就會下滑。

他說，國銀大陸曝險總額下降，主因是各銀行都已有風險分散的概念。目前各銀行都需對國家別、產險別自訂風險胃納政策，都已有做風險分散。

銀行主管則說，國銀對大陸曝險持續走低是因台商投資重心，早從大陸移轉到新加坡等東南亞或美國，「國銀放款自然跟著台商走」，當台商在大陸市場資金需求降低，國銀大陸曝險額也會下降。

另一家民營銀行私下則說，近年兩岸關係緊張的地緣政治，也讓國銀對陸全面縮手，尤其是積極配合政府政策的公股行庫最為敏感。

國銀大陸曝險額有三大類，授信、投資和資金拆存。金管會統計，今年首季國銀大陸授信餘額新台幣7283億元（約237億美元）、年減新台幣1130億元（約36億美元）最多，大陸投資餘額也降到新台幣2634億元（約85億美元）、年減新台幣1041億元（約33億美元）次之，資金拆存餘額是新台幣717億元（約23億美元）、年減新台幣156億元（約5億美元），顯示國銀對大陸授信和投資全面縮手。

以個別銀行來看，對陸曝險額占比最高的前三大，是中信銀、凱基銀和北富銀，各占淨值比59%、51%和45%，但全都低於六成。

依金管會規定，國銀對陸曝險額、不能超過淨值一倍，過去國銀西進的極盛巔峰時期，就有國銀超過淨值八成而被金管會盯上，但至今占比五成以上者僅剩兩家。八大公股行庫對陸曝險占淨值比更低，全面低於二成，其中臺銀占比僅剩6%、華銀占比也只有7%。

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