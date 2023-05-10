不敵本土競爭對手 微軟旗下「領英」求職平台 關閉在中國服務

美國職場社交平台LinkedIn（中國稱「領英」）在微信公眾號表示，「領英職場」將於8月9日起停止服務。（路透）

美國職場社交平台LinkedIn（中國稱「領英」）9日在其微信 公眾號表示，其在中國本土化求職平台「領英職場」將於8月9日起正式停止服務。伴隨關閉本土化業務，在中國地區也將裁員 。分析認為這與其不敵中國本土競爭對手有關。

在該應用關閉之際，企業客戶也將無法繼續招聘中國的人才及使用相關洞察功能，「個人職位發布」功能及中國本地的「領英招聘專版」也將停止服務。

公開信也提及，領英中國接下來不再致力中國內部市場業務，而是協助企業出海，讓中國企業在領英的海外網站上發布招聘和營銷等訊息，僅作招聘對接，但不生產內容。

品玩報導，領英對內部通知稱，「由於這一變化，領英做出了縮減中國團隊規模的艱難決定，並將專注於在過渡期為受影響員工提供支持。」該消息也預告領英中國將進行裁員。

此前，領英稱由於需求波動，計劃裁員716人，該公司在全球擁有約2萬名員工。據職位追蹤網站Layoffs.fyi數據顯示，今年5月領英已裁減了5,000個技職位。

事實上，領英中國在2021年10月14日便宣布將終止用戶原創內容的發布與互動功能，意味該職場社交始祖最核心的應用功能停止運作。而這次關閉領英職場，輿論認為反倒有點像「漫長的告別」。

2003年成立的Linkdin於2014 年進入中國中國，它也是在一段時間裡在中國開展本地運營唯一美資社交平台。領英隨後啟動雙品牌策略，並推出本土化品牌「赤兔」，但該品牌在2019年7月底正式下線。當時赤兔失敗也引發討論，許多分析認為其作為外企更新節奏慢、無法契合中國職場社交「匿名」需求等問題，導致成效不佳。

領英在2016年被微軟 收購後進行大調整，同時面臨來自中國同類公司的崛起，比如Boss直聘與脈脈的挑戰，且展開激烈競爭，但最終在用戶爭奪中敗下陣來。