中企投資歐洲 從併購案轉為綠能投資

美中關係不佳，迫使中國企業另謀出路，歐洲市場成為主要選項。研究機構透過數據發現，中國在歐洲的投資 方式，正從併購案轉為綠能 投資，並以電動車電池項目為大宗，此舉能夠拉近與歐洲監管機構的關係，藉此降低在歐洲推展業務的阻力。

財聯社報導，根據德國智庫墨卡託中國研究中心（MERICS）及美國智庫榮鼎集團（Rhodium Group）進行的調查，發現中國對歐洲投資類別，2022年綠能投資占中國對歐洲外國直接投資（FDI）總額57%，自2008年以來首次超過了併購。逆轉是由綠能投資的強勁擴張，以及併購活動從2016年的高峰期大幅下滑推動。

數據顯示，儘管去年中國在歐洲的直接投資總額下降逾五分之一，至79億歐元（約87億美元），是十年來的最低水準。但在大量電動汽車 電池工廠投資的推動下，中國對歐洲的綠能投資強勁增長53%，達到了45億歐元（約49億美元）。

其中，騰訊控股收購英國遊戲開發商Sumo Digital，是去年唯一一筆價值超過10億歐元（約11億美元）的併購交易。而寧德時代、遠景動力和蜂巢能源等大量中國電池廠商在歐洲的紛紛建廠，則在綠能投資中占到了極大市占。

榮鼎集團董事Kratz指出，多年來，中國對歐投資主要是由收購驅動的，但現在正轉由綠能投資主導，尤其是在電池廠建設方面。中國公司正在向歐洲的電動汽車供應鏈投入數十億美元。已成為歐洲綠色轉型的主要參與者。

中企綠地投資的增長主要是由幾個大型項目推動，這些項目幾乎完全集中在汽車電池行業，包括寧德時代、遠景動力和蜂巢能源在內的中國電池巨頭，陸續在德國、匈牙利、英國和法國投資建設了電池廠。