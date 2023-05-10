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中芯Q1財報恐不妙 分析師要市場別抱過高期望

記者林宸誼／綜合報導

中芯國際、華虹半導體即將於11日發布第1季財報數據，但分析師預告，行業正處於周期底部，不要對兩家晶圓代工廠的第1季、第2季的財務信息抱有過高期望，導致中芯國際9日股價開低走低，收在人民幣52.78元，下跌11.19%，創下年內最大單日跌幅，並較4月20日創下的波段高點已跌去兩成。

港股方面，中芯國際9日H股收在港幣19.26元，跌幅7.4%；華虹半導體收在港幣28.05元，跌幅2.6%。

第一財經日報報導，已有分析師對於兩家晶圓代工廠上半年的業績不佳向市場打「預防針」。天風證券電子行業潘暕團隊表示，行業正處於周期底部，不要對第1季度和第2季兩家代工廠的財務信息抱有過高期望。

分析師先前紛紛預測，隨著疫情影響的淡去，下游電子消費市場或將最早於今年第3季度迎來復甦，不過從財報數據看來，在市場迎來曙光之前，除台積電之外的行業代工巨頭們目前仍在經歷黎明前「虧損的黑暗」。

三星電子4月27日公布近十年來利潤最低的財報數據，今年第1季淨利潤年減86%。三星電子晶片製造業虧損4.58兆韓元，而2022年同期該業務有8.45兆韓元的利潤。英特爾4月28日也公布今年第1季財報，營收年減36%，淨利潤年減134%。其中，英特爾晶圓代工服務事業群（IFS）收入下降24%。

中芯國際先前也公布較為謹慎的第1季的業績指引，預計今年第1季銷售收入與上季相比下降10%到12%，毛利率在19%到21%之間。而展望2023年，公司預計全年營收與上年相比降幅為低十位數，毛利率在20%左右。

華虹半導體先前對第1季業績做出增長預測，預計2023年第1季銷售收入約6.3億美元左右；預計毛利率約在32%至34%間。華虹半導體2022年1季銷售收入為5.9億美元，毛利率為26.9%。

目前隨著市場逆風持續，疲軟的終端市場電子產品需求從消費端蔓延至上游企業。有業內人士表示，第1季尚未看到消費類型產品需求明顯回暖。

分析機構Counterpoint指出，2023年第1季，中國智慧手機銷量年減5%，是2014年以來銷量最低的第1季。由於需求不振，除蘋果公司外的其他主流品牌手機的銷量年減8%。

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