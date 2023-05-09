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台灣4月出口下滑逾13% 連八黑 4逆風令半年壓力大

記者翁至威／台北報導
財政部公布4月進出口數字，其中出口和去年同期相比衰退逾13%，寫下「連8黑」。（本報資料照片）
財政部公布4月進出口數字，其中出口和去年同期相比衰退逾13%，寫下「連8黑」。（本報資料照片）

台灣財政部8日公布4月出口359.6億美元，年減13.3%，連八黑，減幅雖較預期收斂，但財政部表示，目前未明顯看見復甦春燕，在通膨、升息、俄烏戰爭、美中爭端等四大逆風下，上半年出口仍面臨極大壓力。

蔡美娜表示，若按季節走勢推估，5月出口規模將介於355億至368億美元，年減12.5%至15.5%，確定連九黑；另主計總處預測上半年出口將年減14.7%，將是金融海嘯後、近14年最大降幅，第4季才會回到正成長軌道。

財政部先前預估4月出口年減18%至20%，實際跌幅縮小至13.3%，是今年以來單月最小；但財政部統計處長蔡美娜表示，不會就此認為觸底反彈，對照業界看法，普遍仍保守看待景氣。

蔡美娜表示，4月出口負成長可歸納三大因素，首先全球通膨陰影，升息效應壓抑終端消費需求，景氣復甦底氣不足；其次中國大陸「冷復甦」，回溫腳步不如預期；第三，庫存調整仍未消化結束。此外，產業淡季、出口物價下跌、去年基期偏高等次要因素，也抑制出口表現。

蔡美娜說，11大貨類僅資通與視聽產品「由黑翻紅」，其餘貨類維持負成長，礦產品「由紅轉黑」。整體而言，科技類產品市況略有改善，傳產仍深陷頹勢。

另外4月進口292.5億美元，年減20.2％、連六黑，由於前景不明朗，廠商備料、投資皆轉趨保守，其中資本設備進口年減19.2%，是近八年單月最大減幅。

財政部 升息 投資

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