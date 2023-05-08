金價創新高 中國民眾瘋狂囤金 黃金業營收「閃閃發光」

金價創下歷史新高，中國民眾出現瘋狂囤金跡象，追漲的民眾持續出手買進實體黃金。(取材自同花順財經)

金價 創下歷史新高，中國民眾出現瘋狂囤金跡象，追漲的民眾持續出手買進實體黃金，黃金企業第一季營收 也跟著「閃閃發光」。分析認為，受到避險情緒驅使，導致黃金大漲。

黃金價格在年初走勢曾一度低迷，但自3月爆發美國矽谷銀行危機以來，黃金步入上升通道。COMEX金價自3月初以來到4日，漲幅已超過13%。國際黃金現貨價格在4日更一度衝上每盎司2079美元，刷新歷史紀錄。

攀升的金價意外引出中國消費者的熱情。出於保值投資 的需求及對金價繼續上漲的擔憂，許多中國消費者反而選擇儘快出手購金。「一直等著金價降，沒想到愈來愈高了。」最近兩個月都在觀望金價的曉芸（化名）對中新財經表示，以她本周剛買的足金項鍊為例，如果兩個月前就購入的話能少花人民幣300多元(約43.4美元)。

為何黃金在近期大漲？中新財經報導，中國銀行研究院高級研究員王有鑫分析，主要受金融體系和經濟衰退風險加大下的避險情緒升溫驅動，在緊縮貨幣政策下，美國銀行流動性風險在演化，導致避險情緒升溫；另一方面，美聯準會宣布持續升息，全球經濟下行壓力加大，衰退風險提升，推動避險資金流入黃金市場以尋求更加穩定的收益。

此外，全球央行買入黃金也助推了黃金價格。世界黃金協會公布數據，全球央行在第一季購金需求大幅增長，全球官方黃金儲備增加228噸；全球金條和金幣投資年增5%，達到302噸。

而人行7日公布4月增加黃金儲備26萬盎司，儲備總量達6676萬盎司，且自去年11月以來，中國官方已經是連續第六個月增持黃金。

線下實體黃金消費同樣火熱。中國黃金協會公布，中國第1季黃金消費量為291噸，年增12%。而行情也反應在黃金企業財報上，比如老鳳祥第1季營收年增33.1%，利潤年增76.1%；周大生第1季營收年增49.6%，利潤年增26%。