台灣PC產業Q2起朝復甦邁進 吹響反攻號角

隨著友達、群創等台灣面板上游關鍵零組件指標廠釋出景氣逐步回溫的好消息後，位於產業鏈下游端的PC品牌廠宏碁 、華碩也定調今年首季將是全年營運谷底，隨著通路商重啟拉貨動能，PC產業第二季起朝復甦邁進，正式吹響反攻號角。

宏碁、華碩為全球前六大PC品牌廠。宏碁強調，該公司營收 在今年第一季降至低點後，預計電腦與顯示器事業將開始重拾成長動能。華碩則預估，今年首季是PC產業谷底，後續出貨可望逐季成長。雙A同聲看旺後市，意味沉寂已久的PC供應鏈將迎來曙光，走出從2022年第二季開始、PC出貨量一路走弱的頹勢。

宏碁董事長陳俊聖在最新出爐的股東會營運報告書中指出，預期2023年電腦產業將在未來幾個月歷經後疫情 時代需求下降的影響；然而，隨著宏碁現有業務、創新行動及子公司的明確策略，有信心在此動盪的市場中持續前行，證明我們的韌性。

華碩先前已預警首季仍面臨虧損壓力，但對後市展望也轉趨樂觀，預期本季由於終端整體需求改善，以及通路夥伴採購調整，華碩估計單季營收將季增10%，雖仍可能持續虧損，惟虧損幅度有望明顯收斂。

事實上，PC零組件端3月下旬已陸續釋出產業反轉向上的跡象。全球電腦處理器龍頭英特爾日前在財報會議指出，正看到一些「綠芽」，PC市場日益穩定，庫存修正進度一如該公司預期，暗示PC市場可能即將觸底。英特爾預期今年全球PC出貨量將達2.7億台，未來增加到每年約3億台。