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中國車企比亞迪、哪吒、上汽搶進 赴泰國建廠掀熱潮

記者林宸誼／綜合報導
中國車企前往泰國設廠。圖為哪吒汽車。（新華社資料照片）
中國車企前往泰國設廠。圖為哪吒汽車。（新華社資料照片）

包括比亞迪汽車、哪吒汽車、上汽集團三家中國車企，分別宣布在泰國開工建設首個海外乘用車生產基地、新能源汽車關鍵零部件生產基地，掀起了中國車企赴泰建廠的熱潮。其他如奇瑞集團、長安集團與吉利集團等車企，也紛紛表達要到泰國建廠的意願。

經濟觀察報報導，招銀國際研究部副總裁白毅陽表示，泰國是東南亞的電動車領頭羊，占東南亞電動車銷量58%，其次是印尼20%、越南16%。

在燃油車時代，東南亞市場主要被日系占據，而在電動車時代，五菱、比亞迪、長城等車企憑藉技術和性價比，開始搶奪市占。

市場規模來看，泰國、印尼等國在東南亞一直排名靠前。如果算上出口銷量，泰國是東南亞第一銷售大國。2022年泰國汽車產銷為188萬輛，同期印尼與馬來西亞的汽車銷量分別為101萬輛、70萬輛。

投資環境方面，東南亞各國對於外資進入國內發展普遍持積極態度，均公布包括稅收減免、資金補貼等大量激勵措施，吸引整車、關鍵零部件以及上游原材料企業在當地投資生產。

汽車產業基礎方面，泰國擁有長達60多年的整車組裝與製造能力，年均整車生產能力近200萬輛，占東南亞整個汽車市場的一半。這讓泰國具有汽車從業勞動力資源豐富、汽車產業鏈健全等優勢。

時代財經報導，比亞迪方面表示，比亞迪需要在泰國本土招募和培養相關領域的人才，將面對跨文化協作和管理的挑戰。目前全球多家汽車品牌逐鹿泰國，搶占電動汽車市場，甚至在泰建廠，市場競爭激烈。

奧緯諮詢董事合作人張君毅也表示，從市場競爭格局、工業基礎、行業技術人員以及國家關係等角度綜合考量，泰國的確是中國車企進入東南亞市場的最佳落腳點。

汽車 泰國 東南亞

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