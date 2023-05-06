中國4月服務業PMI 稍降至56.4

財新網公布4月財新中國服務業PMI為56.4，較前月稍降1.4。圖為資料照片。(路透)

觀察中國經濟榮枯的重要參考指標「財新中國PMI（採購經理人指數 ）」，今天發布中國4月服務業PMI顯示，4月財新中國服務業PMI為56.4，較前一個月57.8稍下降1.4，但仍成為2020年12月以來次高紀錄。財新網分析，服務業景氣雖連續第四個月維持在擴張區間，但生產、需求、就業 擴張速度正放緩。

財新網報導，此前公布的4月財新中國製造業PMI為49.5，是近三個月首次落於收縮區間。財新網分析，製造業和服務業景氣呈現分化，儘管製造業呈收縮態勢，在服務業持續修復帶動下，當月財新中國綜合PMI從3月高點54.5降至53.6。

這走勢與中國國家統計局PMI一致。統計局此前公布4月製造業PMI下降2.7至49.2，落於榮枯線下；服務業PMI下降1.8至55.1；綜合PMI產出指數下降2.6至54.4，顯示總體產出繼續保持擴張。

從分項數據看，服務業供給需求皆強勁。雖服務業經營活動指數和新訂單指數均小幅回落，但仍顯著高於榮枯線，錄得2020年12月以來次高。另因外需強勁，服務業新出口訂單指數連續第四個月位於擴張區間。財新指出，官方解除國際旅行限制繼續助推服務業出口，尤其是旅遊業，在疫情 限制放鬆後得到提振。

報導引述財新智庫高級經濟學家王喆表示，4月服務業依舊高歌猛進，但市場積壓需求短期釋放後，經濟恢復的持續性依舊存疑，製造業增長乏力反而形成施累，多項數據也指向經濟恢復基礎不牢固的事實。

就業方面，4月服務業就業指數連續第三個月高於榮枯線，但較3月高位回落超2個百分點。積壓業務量已連續九個月錄得上升，積壓工作指數在擴張區間微漲，或源於新增業務量增加。分析原因，應為市場供需強勁，提振了服務業就業。但王喆指出，就業仍是目前經濟面臨的突出問題，尤以年輕群體的就業形勢較嚴峻。

價格方面，4月服務業經營成本加速上漲，分析指，用工成本增加是經營費用上升的主要原因，亦有受訪企業表示原材料和辦公用品價格也有所上漲，但為了吸引和保住新訂單，收費端提價空間有限。