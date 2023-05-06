中國數位經濟規模達50兆人民幣 3年後數據量將成全球第1

數位經濟已成中國經濟核心組成部分。圖為2022年在寧波舉行的「2022世界數字(數位)經濟大會暨第12屆智慧城市與智能經濟博覽會」民眾參觀場景。（中新社）

中新網報導，「賽迪顧問」日前發布的「中國數據安全防護與治理市場研究報告(2023)」顯示，中國的數位經濟規模已達人民幣50兆元，到2026年中國的數據量將位居全球第一。

「賽迪顧問」隸屬於中國工業和信息化部的中國電子信息產業發展研究院(CCID)，是中國首家上市諮詢企業。這份報告稱，從2017年至2022年，中國數位經濟規模從人民幣27.2兆元增長到50兆元，五年間規模將近翻倍，數位產業化和產業數位化的佔比也逐年增多，數位經濟已經成為中國經濟發展的核心組成部分。

報導指出，數位資源已成為重要的生產要素。該報告顯示，中國的數據量在2017年到2021年，從2.3ZB(ZB代表十兆億字節)增長到6.6ZB，預計在2026年達到23.5ZB，將位居全球第一，且未來依然保持爆發式增長。

報導說，但數據成為社會重要資產的同時，數據洩露事件也在頻發，加上數據應用場景的複雜化與數據本身廣泛性、分散性、複雜性、多樣性的特點，進一步加劇了數據資產發現和梳理、數據分級分類、權限管控、合規分析等數據安全難題。

報告顯示，中國數據安全防護與治理市場近幾年快速增長，2022年中國數據安全防護與治理市場的規模已經達到了118.4億元，增速高於網絡安全整體市場的增速。從產品結構看，密碼類、防護類的產品居多，以合規性的產品為主；從行業上看，政府、金融、電信行業居多，如隱私 計算平台與數據管控平台等。

報告認為，未來人工智能 、大數據、區塊鏈、隱私計算等一些新興技術將不斷賦能數據安全資產識別、風險識別、態勢感知等能力，是未來數據安全的重點研發領域。