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台外資4月轉淨匯出4.64億美元 中斷今年來淨匯入局面

記者夏淑賢／台北報導

台灣金管會5日公布4月外資淨匯出4.64億美元，中斷今年來外資每月均呈淨匯入局面，但單月淨匯出金額不大，換算台幣約142億元（以央行4月底匯價1美元兌台幣30.74元計算）。

由於第1季外資連續三個月均淨匯入，累計淨匯入138.76億美元，創下15年來單季最高紀錄，4月轉淨匯出，累計淨匯入金額仍有134.12億美元，約當台幣4265億元。

外資今年來月月淨匯入，4月轉為淨匯出，金管會5日公布最新統計，4月境外外國機構投資人、華僑及外國自然人累計淨匯出約4.64億美元；陸資累計淨匯入約0.01億美元，兩者合計淨匯出約4.63億美元。

證期局官員表示，金管會的外資淨匯出數字，是以外資投資台灣的「資產面」計算，主要是外資投入本金的進出，與央行單純計算的「現金流」匯出數字不同。外資今年前三個月大舉淨匯入，可視為外資增加對台灣投資本金，反映其對台股後市看好，先行進場布局。

不過，4月外資轉為淨匯出，對照其股市進出，金管會資料也顯示，外資前四月累計買超上市股票台幣1770.21億元，相較3月底2207億元減少約437億元；上櫃股票部分前四月累計買超台幣約21.55億元，相較上月則是大降260億元，統計外資4月淨匯出與其在股市減碼動作方向一致。

金管會官員表示，今年來外資淨匯入顯著，與美國相關經濟數據提振投資人信心、市場預期美國升息放緩腳步等有關，使外資對風險性資產操作轉趨正面，吸引外資資金流入。

金管會也對今年台股後市抱持樂觀看法，雖然4月外資不再繼續淨匯入而轉淨匯出，台股也高檔震盪，一直無法重返萬六大關，但目前對台股中長線仍偏向正面、內外資資金回流的看法不變。

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