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拼多多總部遷至愛爾蘭 負責人澄清：生在上海、長在中國 不會改變

記者林宸誼／綜合報導
中國電商平台「拼多多」，基於歐洲開展業務需要，選擇愛爾蘭都柏林為海外業務法律註冊地。(本報資料照片)
中國電商平台「拼多多」，基於歐洲開展業務需要，選擇愛爾蘭都柏林為海外業務法律註冊地。(本報資料照片)

中國電商平台拼多多近期提交給美國證券交易委員會（SEC）的文件顯示，已將總部從中國遷至愛爾蘭，並將都柏林列為該公司的主要行政辦公室。

不過拼多多相關負責人4日表示，該消息嚴重失實，純屬誤讀。「拼多多出生在上海，成長在中國，拼多多總部始終在上海，不會改變。」

財聯社報導，拼多多相關負責人解釋，拼多多電商全球化業務Temu出於在歐洲開展業務需要，同時基於合規需求，選擇愛爾蘭都柏林為海外業務法律註冊地。

搜狐財經報導，包括中國的抖音、華為，眾多全球大型跨國企業如蘋果、微軟、強生、IBM等都將歐洲總部設在愛爾蘭。

愛爾蘭早期雖然以12.5%企業稅吸引外資，於2021年在經濟合作暨發展組織（OECD）推動下已修正為「15%」。但英國脫離歐盟後，愛爾蘭是歐盟內唯一英語為母語的國家，因此海外公司在愛爾蘭更易開展對歐洲市場的銷售和運作。

此外，愛爾蘭為科研開支提供25%的稅務減免，吸引不少科研企業進駐，也因而獲得「歐洲矽谷」稱號。

路透報導，拼多多是一家快速崛起的電商平台，在中國市場備受歡迎，然而隨著公司業務不斷拓展，面臨的挑戰也愈來愈多。

拼多多第4季營收為人民幣398.2億元（約57.5億美元），低於預期的人民幣410.1億元（約59.3億美元）。

業內人士認為，這主要是因為中國市場消費復甦仍不穩定，以及競爭加深。隨著中國市場競爭愈來愈激烈，拼多多需要不斷尋找新的增長點，以保持競爭優勢。

進入2023年的拼多多，狀況不少。谷歌先前發現拼多多App存在惡意行為，包括未經用戶同意收集個人信息、使用非法的廣告技術及透過其他非法活動來獲取收入。於是將拼多多下架，並建議已下載的用戶刪除App。

與此同時，行業的競爭也更加內卷。京東人民幣百億補貼於3月全面上線，京東稱，用戶只需打開京東App，在首頁顯著位置即可看到京東百億補貼頻道，活動將長期在線，天天低價。

每日經濟新聞報導，拼多多4月任命創始人之一趙佳臻，出任執行董事和聯席CEO，與董事長兼聯席CEO陳磊搭檔，共同管理公司業務。

拼多多當時指出，未來趙佳臻將側重供應鏈管理和中國業務營運，陳磊將側重全球化業務。

拼多多 電商 App

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