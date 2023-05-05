台灣3月製造業 轉為衰退藍燈

台灣3月製造業景氣概況，燈號由低迷的黃藍燈轉為代表景氣衰退的藍燈。（中通社資料照片）

台經院3日發布3月製造業景氣概況，整體製造業景氣信號值由2月修正後的10.97分，減少0.56分至3月的10.41分，燈號由低迷的黃藍燈轉為代表景氣衰退的藍燈，為今年以來第二個藍燈。

台經院指出，3月製造業景氣燈號轉為藍燈，主因歐美日製造業PMI指標持續下滑，加上大陸3月製造業PMI指數 不如2月，各國製造業仍處低迷，大陸產銷活動亦待回溫。國內製造業因終端需求不振，廠商持續庫存調整，以及去年比較基期偏高的影響，進出口、製造業生產指數及外銷訂單指標年減幅擴大，影響需求面及售價面等指標表現。

股市雖受美歐銀行業風險事件影響，所幸可控，國內製造業廠商看好當月景氣表現的廠商比例雖高於看壞者，看好未來半年景氣廠商比例減幅較大，致經營環境面指標出現微幅下滑。

台經院分析，就各產業看，在電腦、電子產品及光學製品業方面，雖受惠伺服器、網通設備等雲端 資料服務需求成長，惟儲存媒體、電腦零組件等消費性電子產品需求續疲弱，外銷訂單、出口等指標年減幅皆為雙位數，加上基期偏高，影響需求面及原物料投入面等指標表現，3月該產業景氣燈號由2月代表低迷的黃藍燈轉為代表衰退的藍燈。

機械設備方面，由於全球經濟放緩，影響業者投資 意願，生產指數、出口及外銷訂單等指標年減幅皆逾二成，致3月該產業景氣燈號出現連續第五個月黃藍燈。