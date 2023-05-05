阿里國際數字商業集團 否認分拆來美上市

外傳阿里巴巴旗下國際數字商業集團正考慮在美國IPO。對此，阿里國際數字商業集團4日表示，目前沒有上市計畫。（取材自新華網）

據外電引述消息指，阿里巴巴旗下國際數字商業集團正考慮在美國IPO。對此，阿里國際數字商業集團4日傍晚向多家媒體表示，目前沒有上市計畫。

據澎湃新聞報導，阿里巴巴國際數字商業集團包括數位外貿平台阿里國際站、B2C跨境電商 平台速賣通、東南亞 本地電商平台Lazada、土耳其運營的本地電商平台trendyol以及南亞區域運營的本地電商平台daraz。

國際數字商業集團為阿里巴巴六大業務集團之一，由蔣凡擔任首席執行官。受消息刺激，阿里巴巴於4日美股盤前曾漲4％，但自公司否認分拆上市後，股價漲幅收窄至2％。

此外，據香港 經濟日報報導，市場對阿里旗下國際數字商業集團估值各有不同，摩根士丹利於3月時估算，涉及Lazada及Trendyol的國際零售部門的估值約為290億美元，中金則在同月估算國際業務分支的估值為約390億美元。但值得留意是，面對經濟衰退憂慮，最近幾個季度，增長一直不穩定。

此前，外電引述消息亦指，阿里巴巴 正準備將旗下新零售商超盒馬鮮生分拆在港上市，並正與中金及摩根士丹利商討上市事宜。不過，盒馬方面表示，對市場傳言暫時沒有更多評價。消息人士指，盒馬上市計畫仍在早期階段，並可能要到明年或更晚時候才上市。據指，盒馬的IPO規模以及目標估值仍在評估中。不過，阿里巴巴也可能決定不將盒馬進行上市。