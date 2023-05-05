聯準會升息近尾聲 台幣匯價攀一周新高

美國聯準會 「暴力升息」列車駛到終點站，美元指數 4日下挫，激勵非美貨幣身價大漲，新台幣匯率 4日盤中一度勁揚逾1角，收盤前一票美元買盤進場，新台幣匯率升值金額縮至8分，收在30.666元，創逾一周新高，總成交量為12.05億美元。

中央銀行統計顯示，美元指數4日下挫0.26%，非美貨幣齊漲，其中，台灣主要貿易對手國貨幣韓元，單日強彈1.16%、為「最強亞幣」。日圓兌美元匯價4日也升值0.83%，升幅在主要亞幣裡僅次於韓元；星元昨天升值0.35%，新台幣升幅為0.26%，人民幣也反彈0.21%。

匯銀主管指出，外資4日匯入約5億美元，多數銀行也都站在拋匯方，使新台幣匯率開高走高，主要是受到聯準會宣布調高利率1碼、符合市場預期外，也暗示1980年代以來最猛烈的升息循環可能告終，市場研判，聯準會本波升息循環已走到終點，美元指數應聲走弱。

大型國銀外匯交易員指出，聯準會暗示將停止升息，使美元指數應聲下挫、非美貨幣連袂上漲；新台幣匯率在美元指數下挫、台股上漲雙利多下，盤中最高升抵30.64元、最多升值1.06角，不過午後外資偏向匯出，新台幣匯率升幅縮減，終場以30.666元作收。

匯銀主管指出，聯準會利率決策出爐後，新台幣匯率略見反彈，不過後市仍須觀察外資動向，估計短期內，新台幣匯率將維持30.5元至30.8元區間波動。