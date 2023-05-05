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中國4月製造業PMI 陷萎縮 今年首次低於榮枯線

記者林宸誼／綜合報導
4月中國大陸製造業PMI降至49.5，為2月以來首次落至收縮區間。圖為黑龍江哈爾濱汽輪機廠工人正在進行設備組裝。（新華社）
4月中國大陸製造業PMI降至49.5，為2月以來首次落至收縮區間。圖為黑龍江哈爾濱汽輪機廠工人正在進行設備組裝。（新華社）

隨著先前積壓需求釋放殆盡，中國製造業活動再陷收縮，4月財新中國製造業採購經理人指數（PMI）降至49.5，較3月下降0.5，為2月以來首次落至收縮區間。

財新製造業PMI走勢，與官方製造業PMI一致。中國國家統計局4月30日公布的4月製造業PMI為49.2，低於前值2.7，2023年以來首次低於榮枯線。

香港信報報導，財新智庫高級經濟學家王喆表示，4月製造業景氣度轉差，顯示經濟恢復基礎不牢固，市場積壓需求短期釋放後，經濟恢復的持續性存疑。就業也是目前經濟面臨的突出問題，年輕族群的就業形勢尤其嚴峻。

從分項數據來看，製造業供給年增率放緩，4月製造業生產指數仍高於榮枯線，連續第二個月放緩，為近三個月來最低，部分企業反映新訂單量少於預期，抑制產量增長。

需求結束先前兩個月的擴張，當月新訂單指數略低於臨界點，主因是需求相對疲弱、客戶消費減少。分三大類產品來看，中間品和投資品銷量下降，抵銷消費品銷量的增長。

海外需求則在3月小幅收縮的基礎上反彈，4月新出口訂單指數升至擴張區間，但漲幅不大。部分企業表示，防疫政策平穩轉變後，出口更加便利，支撐銷售改善，但全球經濟低迷，出口訂單總量仍無明顯起色。

指數 就業 投資

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