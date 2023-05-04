沙特阿美、中石化 開發最大天然氣田

沙烏地阿拉伯國家石油 公司（簡稱「沙特阿美」）、中石化和道達爾能源公司正在就投資 沙烏地阿拉伯最大的Jafurah開發專案進行談判。談判內容包括建設用於出口液化天然氣 （LNG）的設施等。

彭博援引知情人士消息稱，沙特阿美正尋求為該項目籌集總計約100億美元資金。談判仍在進行中，尚未做出最終決定。

沙特阿美一直在尋找股權投資者，以幫助為該國東部價值超過1000億美元的Jafurah天然氣開發項目的中游和下游項目提供資金。彭博曾在去年12月報導，這家國有控股公司一直在接觸私募股權公司和其他投資於基礎設施的大型基金，以提供碳捕獲和儲存項目、管道和氫工廠等資產的股份。投資銀行Evercore Inc.正在就這些計畫向沙特阿美提供諮詢服務。

中石化是中國「三桶油」之一，是最大的成品油和石化產品供應商、第二大油氣生產商；道達爾能源總部設在法國巴黎，是國際能源巨頭之一。

2020年，沙特阿美提出開發Jafurah氣田的計畫；2021年，該公司正式獲得開發許可。去年年底，沙特阿美為開始該氣田尋求股權投資者。

開發Jafurah氣田，代表沙烏地阿拉伯正加速天然氣產業布局，能源經濟結構從石油開始轉向天然氣。沙特政府的目標是到2030年停止使用石油發電，天然氣將為全國一半以上的電網供電。Jafurah氣田的天然氣將主要用於電力、石化、藍氫等沙特國內產業。

Jafurah氣田位於全球最大油田Ghawar東南部，靠近波斯灣，面積約1.7萬平方公里，是沙特最大的非常規氣田，天然氣儲量約200萬億立方英尺（約合5.66萬億立方公尺）。

根據沙國規畫，將共斥資1110億美元分階段開發Jafurah，最早有望於2024年初投產。預計到2036年，該氣田天然氣產量將提高至每日22億立方英尺；每天還將產出乙烷4.25億立方英尺、天然氣凝液和凝析物55萬桶。

俄烏戰爭導致天然氣需求激增，傳統上從俄羅斯獲得供應的歐洲國家帶動了天然氣需求的激增。這導致海灣國家著手制定擴大其天然氣產量的雄心勃勃的計畫。

沙特阿拉伯擁有世界上最大的天然氣儲量，但過去幾乎沒有開採過。現在，Jafurah是利雅得實現石油以外出口多元化戰略的關鍵部分。該油田估計擁有200萬億立方英尺的天然氣，阿美公司預計將於2025年在那裡開始生產，到2030年每天的銷售額將達到約20億標準立方英尺。

建造液化天然氣出口終端的決定將代表沙特阿美的轉變。該公司最近表示，來自Jafurah和其他油田的大部分天然氣將用於國內市場和製造藍氫。

自沙特阿美於1980年完全國有化以來，沙特能源行業的大部分外國投資僅限於煉油廠和石化廠等下游資產。過去，沙特阿美曾與殼牌和TotalEnergies等公司建立合資企業，在其境內勘探和鑽探天然氣。

沙特阿美越來越頻繁與中國進行交易，以擴大在世界第二大經濟體的影響力。今年3 月，以人民幣246億元（約35.58億美元）的價格收購了中國最大的煉油公司之一熔盛石化公司10%的股份，這是有史以來規模最大的一次海外收購。

普氏全球標普在一份報告中指出，Jafurah氣田可以幫助沙國每日減少68.8萬桶用於發電的原油消耗。

阿拉伯新聞報導，沙特的非常規天然氣儲量位居世界前五名，Jafurah氣田項目的啟動，將讓沙國在三年內躋身全球主要頁岩氣生產國的行列。