台積電赴德設廠 傳砸百億歐元 最快8月啟動

傳台積電與合作夥伴討論，最多將斥資100億歐元（110億美元）在德國薩克森邦設立晶圓廠。(路透資料照片)

知情人士透露，台積電 正計畫攜手恩智浦半導體（NXP Semiconductors）、博世（Robert Bosch）、英飛凌（Infineon Technology）等成立合資企業，最多斥資100億歐元（約110億美元）在德國 薩克森邦（Saxony）設立晶圓生產工廠。

彭博資訊報導，不願具名人士表示，台積電設立的合資企業，將包含國家補助，預算至少70億歐元，總投資 額可能接近100億歐元。但尚未做出最終決定，方案仍可能出現變化。對此，台積電發言人高孟華說，該公司仍在評估歐洲設廠的可能性。恩智浦、博世、英飛凌、德國經濟部發言人則婉拒置評。

部分人士表示，台積最快8月通過德國設廠案，主要生產28奈米晶片。若真的設廠，將是台積首次在歐盟設立晶圓廠。台積總裁魏哲家先前曾指出，歐洲廠將著重於車用晶片領域。

歐盟通過晶片法案，擬在2030年將當地的全球半導體生產市占增加一倍，德國類似項目尋求的補助額高達40%，任何國家補助都需要歐盟執委會批准，據了解，台積電聯盟正與官員商討補助額度。以台積日本廠為例，該公司與合作企業投入86億美元設廠，其中半數將由政府出資。

英飛凌的半導體工廠2日於薩克森邦的德勒斯登動土，格芯（GlobalFoundries）和博世的生產設施也位於德勒斯登。晶圓廠通常會群聚設廠，以便利用當地現成的基礎設施和員工。

英特爾動作較快，將從柏林當局獲得68億歐元補貼，在德東城市馬德堡建造大型晶圓廠（或晶片製造廠），這是二戰以來德國最大的外國直接投資。上個月曾傳出英特爾希望補貼能提高到至少100億歐元，理由是能源和建築成本上漲。德國官員則表示，他們可以增加財政支持，但前提是英特爾要擴大投資。

薩克森-安哈特邦（首府為馬德堡）的經濟部長舒爾策說：「按邏輯來說，如果投資規模增加，補貼水平也會提高」。一名德國官員說：「我們需要與英特爾相互遷就」。