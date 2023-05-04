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台景氣呈U型反彈 「保2」為努力目標

記者葉卉軒／綜合報導
台灣各項經濟統計數字表現不佳，國發會主委龔明鑫表示，目前評估景氣將呈U型反彈，第3季才會比較好。（本報資料照片）
台灣各項經濟統計數字表現不佳，國發會主委龔明鑫表示，目前評估景氣將呈U型反彈，第3季才會比較好。（本報資料照片）

台灣各項經濟統計數字表現不佳，國發會主委龔明鑫3日在立法院經濟委員會表示，進出口比想像中還不好，今年經濟成長率「保2」是挑戰，政府會以「保2」為努力目標，希望特別預算帶動效果；目前評估景氣將呈U型反彈，第3季才會比較好。

台灣景氣持續低迷，主計總處4月28日下修今年第1季經濟成長率負3.02%，創2009年第3季以來新低，國發會景氣燈號已亮出第五個藍燈。多位立委對近日各項經濟數據發布結果表達憂心，關注能否「保2」以及景氣復甦時間。

龔明鑫表示，進出口表現比想像不好，中經院近日發布的4月PMI製造業指數又降回50以下，第2季景氣還是沒有很好，景氣復甦可能會延後一、二個月，預估谷底在第2季，第3季庫存可去化完成。現在評估景氣可能要到第3季才會復甦。政府會加強內需，包括刺激民間消費，公共建設執行率也希望能夠達到95%。

國民黨籍立委李貴敏質詢指出，今年第1季經濟成長率負3.02%，如果要「保2」，必須第2、3、4季非常好才可能，景氣何時落底？她也問，今年景氣復甦形式，是V型、U型或是L型反彈？龔明鑫表示，景氣反彈的確延後，如果特別預算可以發揮效應，希望可以「保2」。他看景氣反彈形式「比較像U型」，第2季應該還沒有很好，第3季存貨去化差不多，到時才會比較好。

國民黨籍立委楊瓊瓔指出，主計總處2月預測今年經濟成長率2.12%，中經院預估為2.01%，較前次去年12月的預測值下修0.71個百分點，國際貨幣基金（IMF）在4月也下調台灣今年經濟成長率為2.1%，立委擔心出現負成長狀況，龔明鑫表示，經濟不會出現負成長，「保2」是政府努力目標。

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