五一效應 中內需消費大復甦 重點零售、餐飲銷售額年增18%

「五一」小長假期間，福州許多商家推出各種優惠促銷活動，吸引顧客進店消費。（中新社）

五一小長假結束，中國商務部 及文旅部3日晚間陸續公布餐飲零售及旅遊數據顯示，內需消費強勁復甦，全國重點零售和餐飲企業銷售額年增18.9%，尤其旅遊收入高達1480.5億元（人民幣，下同，約214.13億美元），年增128%，已恢復至疫情前2019年的100.6%。

央視報導，據商務部商務大數據監測，全國重點零售和餐飲企業銷售額年增18.9%，餐飲休閒消費持續火熱，重點餐飲企業銷售額年增57.9%。石油 製品、汽車銷售額分別年增24.4%和20.9%。金銀珠寶、服裝、化妝品、菸酒銷售額分別年增22.8%、18.4%、16.5%和15.1%。

新華社報導，文化和旅遊部公布2023年五一小長假旅遊市場情況，全國國內旅遊出遊合計2.7億人次，年增70.8%，已恢復至2019年同期的119%。實現國內旅遊收入1480.5億元，年增128.9%，已恢復至2019年同期的100.6%。

文旅部表示，五一小長假期間，全國假日市場總體安全平穩有序，文旅產品供給豐富，文化和旅遊行 業復甦勢頭強勁。

文旅部並啟動「5·19中國旅遊日」主題月活動，推出各類文化和旅遊公益惠民措施。全國共舉辦廣場舞、村晚等民眾文化活動約4.75萬場，參與人數約1.66億人次。全國1.28萬家A級旅遊景區正常開放，占A級旅遊景區總數的86%，除北方部分省份因季節性原因外，全國大部分地區的旅遊景區實現應開盡開。全國共舉辦營業性演出3.1萬場次，票房收入15.1億元，觀演人數約865.4萬人次。

文旅部指出，五一小長假的跨省中長線遊、周邊遊和熱點景區高位運行。全國旅遊出遊人次超過2019年同期水平，出行距離和消費活躍度創下歷史新高，遊客出遊半徑和目的地遊憩半徑雙雙提升，300公里以上的跨市、跨省遊熱度明顯走高。

中國官方大力提倡的「夜間經濟」也發揮效果，根據數據監測，4月28日18時至5月3日6時，243個國家級夜間文化和旅遊消費集聚區夜間客流量7768.6萬人次，平均每個集聚區每夜6.3萬人次，較2022年同期增長了114.5%。