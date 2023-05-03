鴻海造車夢 面臨3道難關

電動車 龍頭特斯拉 執行長馬斯克曾說，電動車產業最難實現的就是「量產」及「獲利」，過去100年來，全球誕生無數家汽車及電動車新創公司，只有特斯拉成功克服這兩道難關。

鴻海 懷抱造車大夢，儘管態度積極，如今也面臨3道難題，轉投資的海外新創公司產品品質不穩定又恐破產；傳統車廠代工訂單尚須努力、未有強大突破；MIH聯盟的小型電動車，預計兩年後才有機會量產。

去年，負責北美電動車業務的鴻海副總暨產品長蕭才佑大張旗鼓對外宣布，「鴻海的成功模式之一，就是選對客戶，因為鴻海要當造王者（king maker）」。孰料，如今轉投資的新創公司如Lordstown卻負面消息頻傳，讓鴻海造車夢籠罩陰影。

2021年鴻海與Lordstown簽署協議，Lordstown以2.3億美元出售廠房與設備給鴻海。

在鴻海助陣下，Lordstown去年底成功交車，沒想到才短短3個月就面臨全數召回。雖然Lordstown上月宣布恢復出貨，如今又宣布不只收到納斯達克的下市通知，鴻海也計畫退出投資，公司瀕臨破產。

鴻海撤資可望即時停損，但一連串負面訊息，已讓法人對鴻海挑選合作公司的調研力和客戶鑑別力，有所質疑。

另一難題則是傳統車廠訂單尚待突破。大和資本市場分析師日前發布報告，質疑鴻海「今年若沒有拿下訂單，明年將更形困難。」分析師黃凱莉指出，鴻海期待將電子代工的強項發揮至電動車業，必須先拿一筆大單，證明有能力駕馭這波破壞性風潮。關鍵時間點就是今年，若鴻海未能「趕上這波」，明年將面臨中國汽車製造商的削價競爭。

電動車新創成功率低迷，與大廠合作會是一大解方，但短時間要打入傳統車廠代工不易，鴻海近年積極與通用汽車、Stellantis等車廠接觸。目前與目標最接近的恐怕只有與納智捷合作的電動車。

MIH執行長鄭顯聰曾說，MIH的重點不是「造車」，而是規畫一系列乘用和商用電動車的開放軟硬體平台；MIH的目標不是像豐田、福特、特斯拉所打造、讓單一車廠獨大的封閉系統，而是能乘載「lifestyle」的開放體系。

鄭顯聰質疑多數業者想在消費性市場與特斯拉競爭，卻忽略與智慧城市息息相關的商用市場，此市場才是MIH的市場。這顯示MIH希望打造軟硬體整合的生態系優於「造車」，但業界質疑，特斯拉也在打造其生態系。無論智慧城市或一般消費，鴻海都會遭遇競爭。