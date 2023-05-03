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中國消費電子未擺脫寒冬 半導體設備業績則穩步增長

記者黃雅慧／綜合報導

澎湃新聞整理A股上市半導體公司第1季財報發現，半導體行業整體而言仍處於周期底部，消費電子市場處於「寒冬」去庫存中，但高性能計算、汽車電子、工業控制等領域晶片需求量持續提升。此外，受到晶片代工廠積極擴建工廠的拉動，半導體設備業績穩步增長。

從半導體產業的龍頭公司來看，受到晶圓代工廠擴產能帶動，設備商如北方華創在第1季淨利潤年增186.5%，毛利率41.1%，該公司稱第1季公司銷售訂單與生產規模較去年同期增加；另一家生產蝕刻設備的中微公司毛利率達47.2%。

不過，受到消費電子復甦不如預期，主要服務手機公司、射頻晶片龍頭卓勝微利潤年減74.6%；服務個人電腦、智慧手機的圖像傳感器公司韋爾股份淨利潤年減77.8%；應用於工業控制、汽車電子與通訊設備的模擬晶片廠聖邦股份利潤年減88.4%。業績普遍承壓。

今年以來在聊天機器人ChatGPT熱潮帶動下，AI晶片股價被熱炒，但隨著財報披露，相關公司股價大幅回檔。比如有「本土AI晶片第一股」之稱的寒武紀，今年以來股價漲幅達357%，市值達人民幣千億元。不過寒武紀披露的財報不佳，今年第1季虧損人民幣2.5億元（約3616萬美元）。

另一家受惠AI算力概念的圖像處理器（GPU）晶片廠景嘉微，今年股價一度大漲150%，不過該公司第1季營收年減81.9％，虧損人民幣0.7萬元（約1012美元）。

晶片 股價 利潤

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