比亞迪新能源車銷量暴增 本季買氣有望大成長

比亞迪公布4月產銷快報，新能源汽車銷量達21萬295輛，年增98.3%。（新華社）

中國新能源車廠陸續公布4月交車量，比亞迪2日公布4月產銷快報，新能源汽車 銷量達21萬295輛，年增98.3%，其中混合動力的車款增速強於純電動車 。預估比亞迪供應鏈廠商包括胡連及凡甲等公司可望受惠。

造車新勢力中，蔚來、理想及小鵬汽車之中，則由理想領先，理想銷量年增5.1倍，蔚來銷量年增31.2%，小鵬銷量則跌逾二成。

財聯社報導，比亞迪4月新能源車銷量21萬295輛，年增98.3%；今年前四月新能源車累計銷量76.2萬輛，年增94.3%。其中，純電動和插電式混合動力銷量分別為10萬4364輛和10萬5103輛，年增81.8%和118.6%。

截至今年3月，比亞迪新能源乘用車已進入荷蘭、瑞典、德國、挪威、丹麥、澳洲 、日本、泰國、印度、巴西、巴哈馬、哥倫比亞等全球51個國家和地區。

廣發證券表示，上海車展提振國內需求，多車型加速出海，打開獲利新格局。比亞迪車型陣容持續完善，且該車廠在4月後密集交車，在中國國內市場，本季電動車銷量有望較前一季成長逾20%。

胡連是汽車端子廠龍頭，凡甲是車用連接器廠商，都有供應零件給比亞迪，有望因比亞迪銷量成長受惠。

界面新聞報導，4月「蔚小理」銷量出現分化。理想交付2萬5681輛，繼續排第一；小鵬交付7079輛，還在掙扎中；蔚來僅交付6658輛，下滑最嚴重。

蔚來汽車4月交付量為6658輛，年增31.2%，與上月相比跌35.8%，其中高階智慧電動SUV交付1713輛，高階智慧電動轎車交付4945輛。今年前四月，蔚來共交付新車3.8萬輛，年增22.2%。

理想汽車指出，4月交付量為2萬5681輛，與上月相比增23.3%，年增5.1倍，再創單月交付新紀錄，並連續兩個月交付超過2萬輛。此外，上月「理想L7」單月交付破萬輛。