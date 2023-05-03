鴻海與美電動車廠Lordstown合作喊卡 1.7億美元投資計畫終止

鴻海集團告知美國新創皮卡電動車廠Lordstown Motors準備撤出生產夥伴關係，終止1.7億美元的投資計畫。（路透）

彭博資訊報導，鴻海 集團告知美國新創皮卡電動車廠Lordstown Motors準備撤出生產夥伴關係，終止1.7億美元的投資 計畫；Lordstown則警告，若無法與鴻海達成協議，或找到另外的融資管道，該公司可能會被迫停止營運並聲請破產。兩者互控，為雙方未來能否持續合作，投下新變數。

綜合電訊報導，Lordstown與鴻海的投資協議面臨危機，主要是4月21日Lordstown收到鴻海來信，內文提到Lordstown若不再遵守在納斯達克繼續上市的要求，包括股價 連續30個交易日最低不得低於1美元的協議，鴻海警告，若在30個交易日內不能糾正違約行為，將終止投資協定。

Lordstown股價在3月初失守1美元後，股價一路跳水，1日收盤更重挫23.29%、收0.401美元，2日早盤再跌逾1%。鴻海2日股價則不受相關消息影響，終場漲1.5元、收當日最高價106元。

媒體指出，Lordstown在遞交給美國證券管理委員會（SEC）的文件中表示，已通知鴻海表達違約指控毫無根據，正與鴻海磋商，若無法照計畫及時解決與鴻海的糾紛，Lordstown可能聲請破產保護。

鴻海2日回應，Lordstown被美國納斯達克交易所通知股價長期無法維持在1美元以上的條款，已違反此前雙方的投資協議內容，鴻海因而發函Lordstown，並要求Lordstown必須解決此違反協議問題。

鴻海強調，該公司強烈反對關於Lordstown指控其相關違約情事，但理解Lordstown正在評估改善方案，後續仍然願意繼續與Lordstown協商，以達成雙方都能接受，且有利於各自利害關係人的結果。

鴻海之前與Lordstown簽署投資協議，鴻海承諾購買7000萬美元的普通股，以及最高1億美元的優先股，合計1.7億美元。隨後鴻海完成了首次交割，購入2270萬美元普通股，以及3000萬美元的優先股。