「金三銀四」旺季落空 中國鋼鐵業PMI連2月萎縮

中國4月鋼鐵業PMI，連續兩個月跌破50榮枯線。（新華社）

中物聯鋼鐵物流專業委員會公布4月鋼鐵業採購經理人指數 （PMI）僅45，較前月下降3.4，連續兩個月跌破50榮枯線，鋼鐵業旺季「金三銀四」（3月及4月是旺季）落空，該會預估5月將繼續放緩，供需兩端續小幅下降，鐵礦石價格續回落，鋼材價格震盪走低。

中物聯鋼鐵物流專業委員會是半官方機構，由鋼廠、鋼鐵物流、鋼材加工及鋼鐵客戶所組成，其公布的鋼鐵業PMI具有代表性，從4月鋼鐵業PMI分項指數變化來看，市場需求收緊，鋼廠生產回落，原材料價格明顯下降，鋼材價格震盪下行，鋼鐵行業呈現旺季不旺。

該會表示，受到房地產 行業繼續調整，地方債發行量月增率下降導致基建項目放緩，乘用車銷量月增率下降等原因，中國鋼鐵行業國內市場需求收縮。導致今年4月需求釋放不如預期。

在供給部分，該會指出，4月部分鋼企進行高爐檢修，加上前期鋼材生產持續恢復導致高基數，鋼廠生產增速回落。但當前鋼廠生產處於微利或盈虧平衡居多，整體生產活動放緩。

在供給超過需求下，鋼材價格隨之震盪下行。上海螺紋鋼價格指數顯示，4月3日價格為每噸人民幣4,132元，此後一路下跌，到4月24日降至月內最低點每噸人民幣3,776元，距3月最高點價格每噸已跌去近人民幣600元。但在當前的原材料與產成品價格格局下，鋼廠仍有一定利潤 保障。

儘管內需疲弱，但報告顯示，在國際經濟不確定上升情況下，中國鋼廠出口增加。主因有二：一是國外替代產品減少，拉動對中國產品需求；二是中國鋼材價格上有較好競爭優勢。

中鋼協近日發布數據顯示，第1季會員鋼鐵企業營業收入年減3.26%；利潤年減25.8%。首鋼股份、鞍鋼股份等第1季都虧損。