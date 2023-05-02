中國美的集團擬收購瑞典家電商「伊萊克斯 」可能面臨政治反對

瑞典精品家電業者伊萊克斯傳出獲中國美的集團洽詢收購交易的可能性。（路透）

彭博資訊引述知情人士報導，中國家電巨擘美的集團正研議收購瑞典 同業伊萊克斯（Electrolux），不過想把這家精品家電品牌納入麾下，可能會面臨政治反對立場。

知情人士表示，美的集團最近幾周對伊萊克斯可能的交易進行初步接觸。知情人士說，伊萊克斯到目前為止尚未接受這提議。

知情人士說，美的集團對伊萊克斯一直很感興趣，只希望達成友好協議。知情人士還表示，除了美的集團以外，包括三星電子在內其他亞洲家電製造商也瞄準這家瑞典公司。

據券商研究報告數據顯示，在西歐的洗衣機和冰箱市場，伊萊克斯公司的市占率均在10%左右，排在第四位。

總部位於斯德哥爾摩的伊萊克斯的B股上周五（4月28日）因財報優於預期，股價收盤大漲近16％至每股154.55瑞典克朗，帶動公司市值達43億美元。中國美的股價今年來漲約10％，市值約580億美元。在歐美日益構築保護主義措施之際，這樁潛在交易將測試美的集團能夠進行外國收購案的能力。

若能收購伊萊克斯，將為美的集團再添海外收購紀錄。該公司總部位於廣東佛山，在2016年收購東芝公司家電部門控股權，一年後又買下德國 工業機器人巨擘Kuka，當時引發德國政府疑慮。

美的集團董事長方洪波2017年暗示有意在歐美進行收購，當時該公司參與了奇異 家電部門的競購，後來奇異家電賣給了中國家電同業海爾集團。

美的集團與伊萊克斯已有一些結盟夥伴關係，並且在2018年共同在中國引進高階家電品牌AEG。