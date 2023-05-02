鴻海伺服器捷報 微軟大單已出貨

鴻海 集團非手機業務接單傳捷報，獲全球雲端 遊戲龍頭微軟 伺服器代工訂單，已開始出貨。鴻海將在5月11日舉行線上法說會，即便目前消費智能產品類別（主要是iPhone）仍處於淡季，法人看好隨著雲端網路產品類別業績表現不俗，可望支撐第2季業績。

鴻海向來不評論單一客戶與接單動態。不過，公司看好伺服器業務成長性，鴻海董事長劉揚偉在股東會營業報告書中即強調，鴻海伺服器相關年營收早在兩年前即已站上兆元大關，是全球最大伺服器製造商，整體而言，鴻海已立足於領先地位，而雲端服務供應商（CSP）的產品，將是鴻海ICT本業上一個重要的成長動能。

據了解，此次鴻海集團奪下微軟大單後，主要由負責集團伺服器製造業務的工業富聯（FII）操刀生產。工業富聯認為，雲計算板塊（雲端網路產品）業績將持續增長，主因元宇宙、ChatGPT等帶動算力需求激增，旗下雲端伺服器出貨量持續全球第一，雲端遊戲（Cloud Gaming）機櫃系統產品也開始出貨。

供應鏈人士表示，過去遊戲市場主要由家用主機帶動，包括微軟Xbox、索尼（Sony）與任天堂三大主機品牌，不過，透過網路連線，讓全球玩家可以一起上雲端玩遊戲的趨勢日漸明顯，推升雲端遊戲伺服器需求，這將是人工智慧（AI）伺服器之外，另一個成長動能。

據悉，工業富聯的算力產品涵蓋雲端伺服器、高性能伺服器、AI伺服器、邊緣伺服器及雲端儲存設備等，主要客戶涵蓋全球市場占有率較高的頭部品牌商、北美前三大CSP、中國大陸的CSP及互聯網應用服務企業等。

同時，AI大模型技術也引發網路擴增容量需求的提升，而工業富聯在該領域布局囊括企業網路設備、無線網路設備與5G相關產品、智慧家居產品及工業相關產品等，可說是通吃伺服器、儲存器、網路通訊等各類商機。