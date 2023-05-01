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中國上市公司今年估發1.89兆人民幣股息 創新高

財經新聞組／綜合報導
中國上市公司今年預計發放的現金股利達到人民幣1.89兆元，創歷史新高。（路透）
中國上市公司今年預計發放的現金股利達到人民幣1.89兆元，創歷史新高。（路透）

中國上市公司協會（簡稱上市協）最新公布數據，今年中國有3413家上市公司將實施或公布年度現金股利方案，占全體上市公司67%，合計現金股利金額達1.89兆元人民幣（約2734億美元），創歷史新高。

其中，有27家公司配息金額超過100億元，中國工商銀行配息金額更將超過1000億元。工行今年擬配息金額達1081億元，暫居所有上市公司之冠。銀行股一向是中國上市公司發放現金股利的主力軍。

中國證券報指出，截至4月10日，有24家A股上市銀行公布去年財報，其中23家A股上市銀行宣布擬進行現金配息，金額合計達5373.7億元。按4月10日的收盤價計算，超過10家銀行的現金殖利率超過5%。

具體來看，六大國有商業銀行合計擬現金分紅金額就超過4000億元。除工行居冠，建設銀行以972.5億元居次。

農業銀行、中國銀行的配息金額分別為777.6億元、682.9億元；交通銀行、郵儲銀行的金額也都超過200億元，分別為277億元、255.7億元。

早年中國上市公司絕少派發現金股利，因此被譏為「鐵公雞」。但在官方強力要求下，過去幾年這種情況已有明顯改變。

中國上市公司協會學術顧問委員會委員程鳳朝早前接受中國經濟日報採訪時表示，過去A股上市企業分紅少，投資者只好通過股票買賣博價差賺錢，從而加大了股價波動。

程鳳朝稱，近年來發布年度現金分紅預案的上市公司數量穩步增長，現金分紅預案總額也年年遞增，尤其是連續五年或者十年分紅的上市公司數量有了明顯提升。

根據上市協的報告，截至4月29日，中國現有上市公司5079家。2022年全年，中國境內上市公司共實現營收71.53兆元，年比增長7.2%；實現淨利潤5.63兆元，年比增長0.8%。

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