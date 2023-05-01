鴻海攻新事業 衝刺印度布局 將設兩輪電動車產線

鴻海今年新事業與海外布局(資料來源：鴻海股東會營業報告書 蕭君暉／製表)

鴻海 將在5月31日舉行股東會，董事長劉揚偉在股東會營業報告書中宣示積極衝刺印度 布局與發展新事業的決心，強調今年將在印度設置產線，提供兩輪電動車 整車製造服務，並結合集團營運本地化（BOL）政策，布局東南亞兩輪電動車市場，同時也與印度合作廠商規畫設置12吋晶圓廠，供應當地與區域需求。

鴻海不僅將在印度配合大客戶蘋果，積極擴張iPhone生產線，以符合印度當地智慧手機市場龐大需求，也規畫在印度積極擴張電動車與半導體等新事業布局。

電機驅動系統方面，劉揚偉認為，電驅在電動車扮演關鍵角色，鴻海將持續建置生產能力與提升研發能量，今年以「立足兩輪、放眼四輪」為主軸，利用兩輪電動車的製造實績，累積電動四輪研發的競爭力。

在兩輪電動車領域，鴻海位於台中的電驅系統產線以高度自動化、高自製率及品質一致性為焦點，藉此經驗，今年印度也將設置產線，提供兩輪電動車整車製造服務。

至於四輪電動車驅動系統研發，將以兩大技術為核心，一是發展前瞻AI技術，整合鴻海研究院的資源和能力，優化電機、驅動器的設計能力，提升驅動系統整體效率及性能，以此強化電動車四輪車電驅系統研發的競爭力。

劉揚偉指出，為提高自製率製造優勢，掌握關鍵生產能力，提供一階（Tier 1）系統廠商生產電動助力轉向系統（EPS）關鍵零部件。除了兩輪與四輪電動車外，今年也將在台中完成電動巴士電驅系統產線設置，成為台灣電動巴士驅動系統供應商。最後，規畫在2026年底前完成設置台中檢測中心，作為未來電動車驅動系統的研發重鎮。

至於半導體產能與製程布建，劉揚偉指出，購自旺宏6吋廠的鴻揚半導體已完成製程轉換，稼動、試產電動車最關鍵的碳化矽（SiC）晶圓，用於電動車逆變器的1200V／800A碳化矽功率模組也開發完成，目前正進行整車驗證測試。在全球布局上，則透過BOL，與印度合作廠商規畫在當地設置12吋晶圓廠。