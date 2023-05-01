鴻海攻新事業 衝刺印度布局 將設兩輪電動車產線
鴻海將在5月31日舉行股東會，董事長劉揚偉在股東會營業報告書中宣示積極衝刺印度布局與發展新事業的決心，強調今年將在印度設置產線，提供兩輪電動車整車製造服務，並結合集團營運本地化（BOL）政策，布局東南亞兩輪電動車市場，同時也與印度合作廠商規畫設置12吋晶圓廠，供應當地與區域需求。
鴻海不僅將在印度配合大客戶蘋果，積極擴張iPhone生產線，以符合印度當地智慧手機市場龐大需求，也規畫在印度積極擴張電動車與半導體等新事業布局。
電機驅動系統方面，劉揚偉認為，電驅在電動車扮演關鍵角色，鴻海將持續建置生產能力與提升研發能量，今年以「立足兩輪、放眼四輪」為主軸，利用兩輪電動車的製造實績，累積電動四輪研發的競爭力。
在兩輪電動車領域，鴻海位於台中的電驅系統產線以高度自動化、高自製率及品質一致性為焦點，藉此經驗，今年印度也將設置產線，提供兩輪電動車整車製造服務。
至於四輪電動車驅動系統研發，將以兩大技術為核心，一是發展前瞻AI技術，整合鴻海研究院的資源和能力，優化電機、驅動器的設計能力，提升驅動系統整體效率及性能，以此強化電動車四輪車電驅系統研發的競爭力。
劉揚偉指出，為提高自製率製造優勢，掌握關鍵生產能力，提供一階（Tier 1）系統廠商生產電動助力轉向系統（EPS）關鍵零部件。除了兩輪與四輪電動車外，今年也將在台中完成電動巴士電驅系統產線設置，成為台灣電動巴士驅動系統供應商。最後，規畫在2026年底前完成設置台中檢測中心，作為未來電動車驅動系統的研發重鎮。
至於半導體產能與製程布建，劉揚偉指出，購自旺宏6吋廠的鴻揚半導體已完成製程轉換，稼動、試產電動車最關鍵的碳化矽（SiC）晶圓，用於電動車逆變器的1200V／800A碳化矽功率模組也開發完成，目前正進行整車驗證測試。在全球布局上，則透過BOL，與印度合作廠商規畫在當地設置12吋晶圓廠。
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