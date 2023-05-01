上市平台中國稀土淨利潤 首季減少近九成

中國稀土 集團旗下唯一上市平台中國稀土業績大起大落，去年淨利潤 4.1億元人民幣（約5931美元），年增一倍多；不過今年第1季淨利潤1946.5萬元，減少近九成。

中國稀土發布2022年財報，去年營收 37.8億元，年增27.3%；淨利潤4.1億元，年增112.7%；不過同時披露了2023年第1季財報，營收14.8億元，年增22.6%；淨利潤1946.5萬元，減少88.4%。

澎湃新聞報導，中國稀土表示，現階段稀土上中游產業尚處於全球稀土產業競爭、稀土龍頭企業之間競爭整合以及稀土大集團與黑／灰稀土產業競爭的變革局面，稀土行業仍面臨結構性矛盾突出、綠色化發展轉型基礎薄弱等問題與挑戰。中國稀土集團於2021年12月23日成立，是由中國鋁業、中國五礦、贛州稀土，並引入中國鋼研科技、有研科技等兩家稀土科技研發型企，組建成大型稀土企業集團。

華福證券先前發布的研報中指出，中國稀土集團的成立，使得以江西、廣西、湖南等地為代表的中重稀土資源進一步集中。

2023年第一批稀土開採、冶煉分離總量控制指標中，中國稀土集團獲得輕稀土開採指標2萬8114噸REO（稀土氧化物），占全中國25.8%。