中國船舶工業復甦 首季新接訂單數增53%

中國2023年第一季新接船舶訂單依載重噸計，達1518萬載重噸，較去年同期增長53%。 （中通社）

中國疫後經濟逐漸復甦，船舶工業呈回升態勢。綜合環球網、人民日報報導，中國工信部消息表示，中國今年第一季船舶工業經濟運行企穩回升，首季新接船舶訂單數，依載重噸計，達1518萬載重噸，較去年同期增長53%。

根據中國工信部統計數據，中國今年首季新接船舶訂單數達1518萬載重噸，比去年同期增長53%；中國船企手持訂單量共11452萬載重噸，比去年同期增長15.6%。

而分析中國第一季造船完工量、新接訂單量和手持訂單量，以載重噸計，分別占全球總量的43.5%、62.9%和50.8%，以修正總噸計，則分別佔43%、62.1%和45.3%，皆領先全球。

今年首季全球共交付6艘2.4萬TEU級貨船，皆由中國船廠建造；全球第一季汽車 運輸船訂單24艘亦由中國包辦。工信部表示，這顯示中國已在高端船型製造上取得突破，船舶訂單質量明顯提升。另工信部表示，2022年以來，中國新接訂單中，綠色動力船舶（採用液化天然氣 、甲醇等綠色能源的船舶）占比約有一半，顯示中國船舶工業亦跟得上當前環保、永續的趨勢。

工信部也表示，一季度中國新接船舶訂單結構優化，修載比（修正總噸/載重噸）達到0.485，處於歷史最好水平。