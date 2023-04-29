我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不滿被騙40元停車費 德州男溜出餐廳殺人後繼續約會

家屬稱澳洲學生因「台灣小吃」中毒 台網炸鍋抗議被汙名

中國船舶工業復甦 首季新接訂單數增53%

記者陳宥菘／綜合報導
中國2023年第一季新接船舶訂單依載重噸計，達1518萬載重噸，較去年同期增長53%。 （中通社）
中國2023年第一季新接船舶訂單依載重噸計，達1518萬載重噸，較去年同期增長53%。 （中通社）

中國疫後經濟逐漸復甦，船舶工業呈回升態勢。綜合環球網、人民日報報導，中國工信部消息表示，中國今年第一季船舶工業經濟運行企穩回升，首季新接船舶訂單數，依載重噸計，達1518萬載重噸，較去年同期增長53%。

根據中國工信部統計數據，中國今年首季新接船舶訂單數達1518萬載重噸，比去年同期增長53%；中國船企手持訂單量共11452萬載重噸，比去年同期增長15.6%。

而分析中國第一季造船完工量、新接訂單量和手持訂單量，以載重噸計，分別占全球總量的43.5%、62.9%和50.8%，以修正總噸計，則分別佔43%、62.1%和45.3%，皆領先全球。

今年首季全球共交付6艘2.4萬TEU級貨船，皆由中國船廠建造；全球第一季汽車運輸船訂單24艘亦由中國包辦。工信部表示，這顯示中國已在高端船型製造上取得突破，船舶訂單質量明顯提升。另工信部表示，2022年以來，中國新接訂單中，綠色動力船舶（採用液化天然氣、甲醇等綠色能源的船舶）占比約有一半，顯示中國船舶工業亦跟得上當前環保、永續的趨勢。

工信部也表示，一季度中國新接船舶訂單結構優化，修載比（修正總噸/載重噸）達到0.485，處於歷史最好水平。

汽車 天然氣

上一則

華為首季盈利年減46% 副董：今年是生存發展關鍵年

下一則

財經簡訊

延伸閱讀

中工業利潤1.5兆人民幣 降幅縮小

中工業利潤1.5兆人民幣 降幅縮小
車用晶片需求強 意法上季營收旺

車用晶片需求強 意法上季營收旺
任騮談ChatGPT 目前很難應用於工業

任騮談ChatGPT 目前很難應用於工業
日工業復甦 碳排量8年來首增

日工業復甦 碳排量8年來首增

熱門新聞

第一共和銀行上月存款出逃超過1000億美元，計畫裁員25%以減支。（路透）

千億存款出逃 第一共和銀行股價盤後重挫20% 將裁員25%

2023-04-24 20:58
第一共和銀行的前路有繼續堅持、向大銀行或私募股權求援，以及破產管理等有三個選項。（美聯社）

第一共和銀可能很快會倒？分析師指出前路3選項

2023-04-26 22:24
紐約市仍然是全美公寓租金最貴的城市。 （美聯社）

這座城市房租漲幅28% 居全美之冠

2023-04-27 07:19
巴隆周刊報導，蘋果若真想分食汽車工業3兆美元銷售大餅，有一條捷徑可走：買下美國汽車零組件製造商偉世通（Visteon）。圖／路透

蘋果進軍車市還缺什麼？巴隆：只差買下這家公司

2023-04-22 15:40
OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）投資核融合新創公司Helion Energy。（路透）

不是AI…科技億萬富豪押注1技術 成功可能賺上1000倍

2023-04-23 23:02
美國銀行業主管高度擔憂商業用不動產價格下跌，導致銀行業財務風險升高。(歐新社)

美國商用不動產重挫 較小型銀行可能陷入危機

2023-04-23 09:23

超人氣

更多 >
買汽車保險 這三家公司最便宜

買汽車保險 這三家公司最便宜
貨櫃運費從4萬慘跌至2000 華人卡車司機收入崩盤

貨櫃運費從4萬慘跌至2000 華人卡車司機收入崩盤
媽媽、妹妹都求重判...留美女碩士弒父棄屍 為何能逃過一死？

媽媽、妹妹都求重判...留美女碩士弒父棄屍 為何能逃過一死？
想甩掉腹部脂肪 這4種「健康」食物要少吃

想甩掉腹部脂肪 這4種「健康」食物要少吃
華裔夫婦遭盜刷信用卡 銀行：1理由拒賠償

華裔夫婦遭盜刷信用卡 銀行：1理由拒賠償