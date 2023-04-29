中穩定房市發展 推動改造城中村、平急兩用基礎建設

近期中國房地產 市場好轉預期增強，中共中央政治局28日在會議指出，促進房地產市場平穩健康發展，在超大特大城市積極穩步推進城中村改造和「平急兩用」公共基礎設施建設。

會議也提到，要擴大新能源汽車 發展優勢，重視通用人工智慧發展。

新華社報導，房地產方面，會議指出，要堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，因城施策，支持剛性和改善性住房需求，做好保交樓、保民生、保穩定工作，促進房地產市場平穩健康發展，推動建立房地產業發展新模式。

在超大特大城市積極穩步推進城中村改造和「平急兩用」（平時用作旅遊、康養等功能，遇重大公共突發事件時立即轉換為應急場所的設施）公共基礎設施建設。規畫建設保障性住房。

要加強地方政府債務管理，嚴控新增的隱性債務。要繼續抓好新冠疫情防控工作。

新能源汽車方面，會議指出，要加快建設以實體經濟為支撐的現代化產業體系，既要逆勢而上，在短板領域加快突破，也要順勢而為，在優勢領域做大做強。

要夯實科技自立自強根基，培育壯大新動能。要鞏固和擴大新能源汽車發展優勢，加快推進充電樁、儲能等設施建設，以及配套電網改造。

要重視通用人工智能 發展，營造創新生態，重視防範風險。