我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不滿被騙40元停車費 德州男溜出餐廳殺人後繼續約會

家屬稱澳洲學生因「台灣小吃」中毒 台網炸鍋抗議被汙名

中穩定房市發展 推動改造城中村、平急兩用基礎建設

記者林宸誼／綜合報導

近期中國房地產市場好轉預期增強，中共中央政治局28日在會議指出，促進房地產市場平穩健康發展，在超大特大城市積極穩步推進城中村改造和「平急兩用」公共基礎設施建設。

會議也提到，要擴大新能源汽車發展優勢，重視通用人工智慧發展。

新華社報導，房地產方面，會議指出，要堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，因城施策，支持剛性和改善性住房需求，做好保交樓、保民生、保穩定工作，促進房地產市場平穩健康發展，推動建立房地產業發展新模式。

在超大特大城市積極穩步推進城中村改造和「平急兩用」（平時用作旅遊、康養等功能，遇重大公共突發事件時立即轉換為應急場所的設施）公共基礎設施建設。規畫建設保障性住房。

要加強地方政府債務管理，嚴控新增的隱性債務。要繼續抓好新冠疫情防控工作。

新能源汽車方面，會議指出，要加快建設以實體經濟為支撐的現代化產業體系，既要逆勢而上，在短板領域加快突破，也要順勢而為，在優勢領域做大做強。

要夯實科技自立自強根基，培育壯大新動能。要鞏固和擴大新能源汽車發展優勢，加快推進充電樁、儲能等設施建設，以及配套電網改造。

要重視通用人工智能發展，營造創新生態，重視防範風險。

房地產 汽車 人工智能

上一則

日本央行維持貨幣寬鬆 承諾檢討評估政策

下一則

海航砸近500億元 買百架國產飛機

延伸閱讀

比亞迪首季獲利增 今年拚賣300萬輛

比亞迪首季獲利增 今年拚賣300萬輛
吃燒烤順便買房？淄博樓市3個月賣出120萬平方米

吃燒烤順便買房？淄博樓市3個月賣出120萬平方米
矽谷2023年四月份房地產市場動態

矽谷2023年四月份房地產市場動態
全球第一季24艘汽車運輸船訂單 中國造船企業全包

全球第一季24艘汽車運輸船訂單 中國造船企業全包

熱門新聞

第一共和銀行上月存款出逃超過1000億美元，計畫裁員25%以減支。（路透）

千億存款出逃 第一共和銀行股價盤後重挫20% 將裁員25%

2023-04-24 20:58
第一共和銀行的前路有繼續堅持、向大銀行或私募股權求援，以及破產管理等有三個選項。（美聯社）

第一共和銀可能很快會倒？分析師指出前路3選項

2023-04-26 22:24
紐約市仍然是全美公寓租金最貴的城市。 （美聯社）

這座城市房租漲幅28% 居全美之冠

2023-04-27 07:19
巴隆周刊報導，蘋果若真想分食汽車工業3兆美元銷售大餅，有一條捷徑可走：買下美國汽車零組件製造商偉世通（Visteon）。圖／路透

蘋果進軍車市還缺什麼？巴隆：只差買下這家公司

2023-04-22 15:40
OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）投資核融合新創公司Helion Energy。（路透）

不是AI…科技億萬富豪押注1技術 成功可能賺上1000倍

2023-04-23 23:02
美國銀行業主管高度擔憂商業用不動產價格下跌，導致銀行業財務風險升高。(歐新社)

美國商用不動產重挫 較小型銀行可能陷入危機

2023-04-23 09:23

超人氣

更多 >
買汽車保險 這三家公司最便宜

買汽車保險 這三家公司最便宜
貨櫃運費從4萬慘跌至2000 華人卡車司機收入崩盤

貨櫃運費從4萬慘跌至2000 華人卡車司機收入崩盤
媽媽、妹妹都求重判...留美女碩士弒父棄屍 為何能逃過一死？

媽媽、妹妹都求重判...留美女碩士弒父棄屍 為何能逃過一死？
想甩掉腹部脂肪 這4種「健康」食物要少吃

想甩掉腹部脂肪 這4種「健康」食物要少吃
華裔夫婦遭盜刷信用卡 銀行：1理由拒賠償

華裔夫婦遭盜刷信用卡 銀行：1理由拒賠償