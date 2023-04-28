三星看好下半年手機銷量 台鏈振奮

三星 27日在財報會議釋出其記憶體減產幅度比4月初預期更大的訊息，記憶體廠隨之振奮之際，三星也透露隨著全球經濟復甦，下半年旗下手機 銷量與銷售額都有望走揚，為低迷許久的智慧手機市場注入暖流。法人看好。台積電、聯發科、大立光、GIS-KY、晶技等三星手機供應鏈 業績也將加溫。

法人認為，三星為全球手機市占率龍頭，其展望被視為產業風向球。隨著三星釋出相對正向訊息，有助為去年中以來疲軟的手機產業市況帶來復甦希望。尤其手機晶片大廠聯發科將於28日舉行法說會，三星提前釋出其手機事業可望邁向復甦的訊息，為供應鏈展望增添偏向樂觀的味道。

三星27日公布上季合併財報失色，但旗下涵蓋智慧手機、電視及家電的裝置體驗（DX）部門仍繳出營業利益4.21兆韓元（約31億美元）佳績，主要受惠Galaxy S23系列新機大受歡迎。

根據市調機構統計，去年度全球手機市場，三星以市占率22％奪下第一，蘋果以市占率19%緊追在後，後續排名依序為小米13％、OPPO的9％，以及vivo的9％。三星預估，在全球經濟復甦的跡象下，下半年旗下智慧手機銷售量和銷售額會走揚。

據了解，三星從去年中起進行一連串庫存調整，甚至對供應鏈大刀一揮，砍掉不少訂單，如今總算在今年初逐步將庫存調整至健康水位，因此釋出正向的展望，讓冷風颼颼的手機市場有望迎接春燕歸來。

另一方面，業界盛傳三星下半年還會推出新一代折疊旗艦機種，預料從本季將開始對零組件廠拉貨，有助供應鏈業績進補。

近期智慧手機市況正逐步改善當中。市調機構IDC最新研究結果顯示，受市場需求持續低迷、通膨與總體經濟不確定性等因素干擾，今年第1季全球智慧手機市場出現連七季衰退，出貨量降至2.686億支，年減14.6％。全球各地的庫存依然偏高，但與六個月前相比，情況已顯著改善，這歸功於廠商減少出貨量與大量促銷活動。