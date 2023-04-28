中工業利潤1.5兆人民幣 降幅縮小

中國前三月工業利潤，降幅收窄至21.4%。（新華社）

中國國家統計局27日發布，受到裝備製造業利潤 明顯改善，拉動工業企業盈利改善，今年前三個月規模以上工業企業利潤達1.5兆元（人民幣，下同，約2166.5億美元），降幅收窄至21.4%。其中，外商下降幅度達24.9%最多。

數據顯示，今年前三個月，中國全國規模以上工業企業中，國有控股企業利潤總額5892億元，年減16.9%；股份制企業利潤總額1.1兆元，年減20.6%；外商及港澳台商投資 企業利潤總額3318億元，年減24.9%；私營企業利潤總額3894億元，年減23%。

國家統計局工業司統計師孫曉表示，3月裝備製造業營收 與上年同期相比，由前二月下降2.4%轉為增長5.4%，利潤與上年相比下降7%，降幅較前二月大幅收窄19.1個百分點，是對工業企業盈利改善拉動最大行業。

其中，汽車製造業受市場需求恢復、生產銷售回升等因素作用，利潤由前兩個月下降41.7%轉為增長9.1% ；鐵路船舶航空航天運輸設備、電氣機械行業利潤均實現較快增長，增速分別為25.5%、16.5%、11.3%。

孫曉指出，3月受宏觀經濟運行向好、市場需求恢復帶動，全國規模以上工業企業營業收入年增0.6% ，而前兩個月則為下降1.3% ，扭轉了去年11月以來持續下降的局面。