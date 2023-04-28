中Q1新設民企203.9萬戶 年增10.7％

最新數據顯示，中國第1季新設民營企業203.9萬戶，按年增長10.7％。（取材自新華網）

最新數據顯示，中國第1季新設民營企業203.9萬戶，按年增長10.7％。 其中，受疫情 衝擊的住宿和餐飲業、租賃和商務服務業快速恢復，新設民營企業增速分別為35.7％、15.5％。

據新華社、央視新聞報導，隨著疫情防控措施的優化調整，一系列穩增長、促發展、擴消費政策綜合發力，第1季中國民營企業發展環境持續優化，民營企業預期和信心穩步提升，活力持續顯現。

報導指出，從中國市場監管總局獲悉，2023年第1季，全國新設民營企業203.9萬戶，年增長10.7％。截至2023年3月底，全國登記在冊民營企業數量超過4900萬戶，民營企業在企業總量中的占比達到92.3％。

數據顯示，今年第1季中國中部地區新設民營企業51.9萬戶，年增長20.8％；西部地區新設民營企業44.1萬戶，年增長30.2％。民營企業產業結構不斷優化，第一、二、三產業新設民營企業分別為7.6萬戶、34.9萬戶、161.4萬戶，第三產業占比近八成。

值得注意的是，受疫情衝擊的住宿和餐飲業、租賃和商務服務業快速恢復，新設民營企業增速分別為35.7％、15.5％。

中國市場監管總局指出，「四新」（新技術、新產業、新業態、新模式）經濟成為推動民營經濟發展的新動能。第1季新設「四新」經濟民營企業82.9萬戶，接近同期新設企業總量的4成。截至今年3月底，中國「四新」經濟民營企業已經超過2000萬戶，新經濟新業態保持強勁發展態勢。

據介紹，市場監管部門將積極發揮職能作用，依法平等保護包括民營企業在內的各類企業合法權益，營造有利於企業公平競爭、競相發展的市場化、法治化、國際化一流營商環境。