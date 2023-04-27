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中國在建核電機組23台 規模冠全球

記者葉文義／綜合報導
截至2022年底，中國在建核電機組23台，總裝機容量2555萬千瓦，核電在建規模世界領先。（取材自央視）
截至2022年底，中國在建核電機組23台，總裝機容量2555萬千瓦，核電在建規模世界領先。（取材自央視）

中國核能行業協會26日發布的「中國核能發展報告2023」藍皮書顯示，截至2022年底，中國在建核電機組23台，總裝機容量2555萬千瓦，核電在建規模世界領先。

藍皮書從核電運行、工程建設、科技創新等方面總結分析了當前中國核能行業發展狀況，並對「十四五」及中長期核能發展前景進行展望。

其中提到，當前中國在核能供暖、核能工業供熱以及同位素研發生產等領域發展迅速，同時核技術在醫學、工業、安保等領域應用規模也在持續擴大。

藍皮書顯示，中國核電機組長期保持安全穩定運行，核電機組建設穩步推進。截至2022年底，商運核電機組54台，總裝機容量5682萬千瓦，位列全球第三。

中國核能行業協會副理事長、秘書長張廷克指出，2022年中國核電總裝機容量占電力裝機總量的2.2％，發電量為4177.8億千瓦時，年增2.5％，約占總發電量的4.7％，核能發電量位居世界第二。

藍皮書顯示，與燃煤發電相比，2022年中國核電發電相當於減少燃燒標準煤近1.2億噸，減少排放二氧化碳近3.1億噸。

張廷克指出，2022年中國有37台機組在世界核電運營者協會的綜合指數達到滿分，占世界滿分機組的50％，這個指數反映核電機組在發電能力、生產效率及安全性能等方面的綜合水準，中國核電機組的滿分比例和綜合指數平均值優於全球機組的平均水準。

藍皮書還顯示，當前中國核能綜合利用穩步推進，核能供暖總面積達到559萬平方公尺。山東海陽核電廠實現海陽主城區核能供暖「全覆蓋」，並圓滿完成首個供暖季供暖任務；遼寧紅沿河核能供暖示範專案、浙江海鹽核能工業供熱示範專案正式建成投用。此外，江蘇田灣核電蒸汽供能項目正式開工建設，這是繼核能供暖後，中國在核能綜合利用領域開展的又一積極探索。

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