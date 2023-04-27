阿里雲價格戰開打 核心產品全線下調 最多減50%

阿里雲大規模降價，核心產品價格全線下調15％至50％。（中新社）

亞太第一、全球第三的雲端 運算廠商阿里雲26日在合作夥伴大會上宣布史上最大規模降價，核心產品價格全線下調15％至50％，其中存儲產品最高降幅達50％。阿里雲表示，降價將進一步擴大公有雲的用戶基數和規模，提升雲端運算的市場滲透率。

此前4月11日阿里雲大會上，阿里巴巴推出其最新語言大模型「通義千問」。此次大會上，阿里巴巴集團董事會主席兼首席執行官、阿里雲智能集團首席執行官張勇宣布正式啟動「通義千問夥伴計畫」，將為客戶和開發人員開放該大模型，讓他們能以更低成本建構專屬AI功能。

阿里表示，首批參與阿里雲「通義千問夥伴計畫」的企業夥伴包括崑崙數智（石化）、朗新科技（電力）、千方科技（運輸）、石基資訊（酒店）、用友網絡（企業服務）、亞信科技（通訊）、中金財富（金融），將與阿里雲聯合推進油氣、電力、交通、金融、酒旅、企服、通信行業的智慧化。

阿里雲此前還向開發者推出「飛天免費試用計畫」，開放全站雲產品體驗，首批推出50多款核心產品免費試用，時長最多可達三個月。

據科技新媒體「全天候科技」報導，目前，中國IT市場的雲端運算滲透率不到15％，中國資料中心的CPU利用率僅為10％左右。阿里雲大幅降價和開放核心產品的免費試用，將推動產業進一步從傳統IT向雲端運算轉移。

阿里雲2022財年營收 為1001.8億元（人民幣，下同，約 144.63億美元），並首次實現全年獲利。據「36氪」報導，2022年中國前四大雲端運算廠商為阿里雲、華為 雲、天翼雲、騰訊雲。其中，阿里雲市占31.9％，相較2021年上半年的36.7％減少4.8個百分點。

然而，中國三大電信營運商的雲端運算業務正快速崛起，成為市場新主力。其中，中國電信天翼雲已成為全球最大的電信營運商雲和中國國內最大的混合雲，2022年營收達到579億元，年增107.5％，其2023年營收目標是達到千億元。

IDC的數據顯示，中國IaaS（基礎設施即服務）+PaaS（平台即服務）雲端市場在2022下半年年增長19.0％，與2021年下半年年增速相比下滑23.9個百分點。整體來看，中國雲端運算市場增速持續放緩，這反映著經濟仍在復甦期，企業用雲需求尚未完全恢復。