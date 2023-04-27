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中國地方發債第一季年增16% 衝2.1兆人民幣

記者林宸誼／綜合報導

中國財政部26日公開了前三月地方政府債券發行和債務餘額情況。第一季全國發行地方政府債券2.1兆元（人民幣，下同，約3000億美元），年增16%。其中又以山東發債規模居首，達到1932億元。總共有六省份超過千億元。

第一財經日報報導，廣東以1624億元位居第二；四川以1593億元發債規模緊跟在後，排在第三。另外江蘇、河北、福建發債規模均超千億元。

浙江、湖北發債規模超過900億元；雲南、安徽、江西均超過800億元。其他省份第一季發債規模低於800億元，其中西藏目前尚未發債。

地方政府債券按照用途畫分，分為新增債券和再融資債券。為了防控地方政府債務風險，中國對地方債採取限額管理，為地方舉債設立「天花板」。

目前地方政府新增債券和再融資債券總額度由全國人大批准，財政部則將這一總額分配至31省份等。

一般來說，地方政府財政實力越強、債務風險越低、承擔中央重大項目支出越多、融資需求越大，獲得發債額度也就越大，反之則越小。再融資債券額度分配更多地考慮地方債券到期規模。

東部發達省份經濟發達，財政實力強，債務風險相對較低。近些年山東、廣東、浙江等省份獲得的新增債券額度相對較高。因此，在各地第一季加快發債穩經濟大背景下，這些省份新增債券發行規模居前。

財政部數據顯示，第一季地方政府發行的約1.67兆元新增債券中，專項債券約1.36兆元。專項債是投向有一定收益的公益性項目，一般來說收益能夠償還本息。目前專項債是政府帶動擴大有效投資、穩定宏觀經濟的重要手段。

今年全國人大批准的新增專項債規模為3.8兆元，比去年增加1500億元，這也是今年積極財政政策加力的一大信號。

其中2.19兆元已經在去年底提前下達至各省份，而財政部也將剩餘的用於項目建設的額度也下達至各地。各地加快發債，聚焦重點區域，動以穩經濟。

債券 財政部 融資

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