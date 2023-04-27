中國1、2線城市房價 4月上半月走跌

兔年春節後，中國多地出現的樓市「小陽春」近期火力有所下滑。4月上半月，多個一、二線城市房價 總體呈現跌勢。

中新社報導，緯房研究院、中國城市經濟學會房地產 專業委員會25日發布的監測數據顯示，4月上半月一、二線城市房價季節性下跌。 據統計，北上廣深四個一線城市4月上半月房價均出現小幅下跌。其中，上海下跌0.55%，廣州下跌0.34%，北京 下跌0.28%，深圳下跌0.09%。

從近三個月漲幅看，上述機構數據顯示，一線城市中僅北京房價上漲0.17%，廣州、上海、深圳分別下跌0.77%、0.74%、0.19%。 從房價的絕對水平看，一線城市中，上海房價中位數最高、北京次之、深圳排名第三。

4月上半月，26個受監測的二線城市房價大部分都有所下跌。其中，短線跌幅相對較大的有南通、瀋陽、鄭州、東莞等城市。26城中，僅長沙一城4月上半月房價上漲0.92%。

中指研究院市場研究總監陳文靜也表示，3月，新房價格環比下跌的城市數據繼續減少，房價整體呈現企穩態勢，但據中指統計，4月以來，隨著前期積壓需求大量釋放，購房需求釋放動能減弱，基本面較弱的城市樓市調整壓力增加，房價上漲動力亦走弱，短期價格仍有下跌預期。

據中指研究院統計，2023年一季度，中國重點百城新建商品住宅月均成交面積同比增長18.2%，相比去年四季度增長12.1%。4月前兩周，重點城市商品住宅周均成交規模相比3月周均下降約兩成，不過，同比仍保持增長。其中，4月10日至4月16日重點城市商品住宅成交面積環比上漲4.72%，同比增長近三成。陳文靜認為，短期來看，若政策端持續發力、宏觀經濟穩步向好，購房者置業信心有望延續修復態勢。