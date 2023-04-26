富士康新事業總部鄭州掛牌 聚焦電動車、機器人

鴻海集團董事長劉揚偉與河南省委書記樓陽生，共同為「新事業總部」掛牌。（視頻截圖）

鴻海集團旗下在中國的富士康新事業總部25日在河南 省鄭州市掛牌成立，鴻海董事長劉揚偉出席參加，新事業總部涵蓋範圍包括電動汽車 和機器人兩大領域。

包括中國河南省委書記樓陽生、河南省長王凱等省內一、二把手均出席觀禮，常務副省長孫守剛並代表官方致詞，顯見官方對這場掛牌儀式及象徵意義極為重視。

河南日報報導，這項儀式由富士康集團董事長劉揚偉與樓陽生共同為「新事業總部」掛牌。

「新事業總部」作為富士康與河南省戰略合作的核心內容，主要聚焦新興產業轉化落地，制定發展規劃、展開核心技術研究、進行產業投資 統籌管理、實施產業項目孵化和落地等。

劉揚偉在致辭中表示，富士康在中國的戰略產業發展將邁向新的征程，集團將繼續與地方政府、行業夥伴，以及廣大員工攜手並進，向著下一個十年再鑄輝煌，全力以赴面向戰略產業在河南省再造一個「新的富士康」。

實地探訪富士康新事業總部，從目前該事業部辦公室設置來看，有董事長辦公室、機器人產業發展中心、EV製造發展中心、電池技術發展中心等架構設置，占據辦公樓一整層。這也代表富士康新事業部的業務，覆蓋範圍包括電動汽車和機器人兩大板塊。據該事業部展示的富士康科技集團展板顯示，FOXCONN3.0版是產業升級，是從1.0版的現況優化到2.0版的數位轉型反覆運算而來。

FOXCONN3.0含三大創新產業：電動汽車、數位健康、機器人；三大核心技術：人工智慧、半導體、新世代通訊。

其中，電動汽車業務以整車設計、關鍵零元件、全球製造與供應鏈服務的全方位商務模式，滿足定制化與快速開發產品的需求；機器人業務，投資關鍵機器人技術之外，也會建立機器人的製造平臺，協助設計和生產服務型機器人。