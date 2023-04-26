降價搶單 中P國CB廠商毛利堪憂 拐點或待庫存消化

庫存擾動、需求不振，終端寒氣蔓延至PCB上游，不少廠商透過降價攬訂單。（路透）

庫存擾動、需求不振，終端寒氣蔓延至中國PCB（印刷電路板）上游，不少廠商透過降價攬訂單。市場消息傳出，除中低階產品降低售價外，連需求相對硬挺的車用PCB也陸續降價。

財聯社報導，今年以來，開工不足、產能利用率低等許多難題擺在PCB企業面前。方融科技高級工程師、科技部國家科技專家庫專家周迪指出，電動車價格降低，導致上游供應鏈 產品價格下降，PCB也難逃影響，新一輪降價，PCB廠商回頭爭取車用訂單更加深了這個局面。

對於今年上半年的PCB行業前景，多家公司仍「面露難色」，認為需求疲軟、價格戰將延續。而下游應用中，長期增長較為明確的汽車 板、AI伺服器等則成為企業競相角逐點，高階HDI、高多層板、封裝基板等高附加值產品被看好。多位業內人士認為，PCB的需求恢復拐點，或許要等至庫存消化後。

PCB行業整體景氣度去年第4季開始放緩，未能延續2021年的高增態勢。實際上，經過前幾年強勁擴產加上目前行業寒意侵襲，企業新擴產能釋放受影響，中國PCB產能或需更長時間來消化。此外，受市場環境和客觀因素刺激，廠家此前為預防供應鏈風險而過度備庫存提前透支了市場需求。

對於今年的行情，滬電股份方面表示，出於對全球通貨膨脹等因素的擔憂，展望2023年PCB行業或將面臨需求疲軟、高庫存調整、供過於求和激烈競爭的挑戰。

超聲電子日前在互動易回復投資者提問時稱，「目前，下屬各業務公司產能利用率大多在80%-90%；訂單不夠充足。」

鵬鼎控股談及3月合併營收 年減32.20%時坦言，今年上半年消費電子行業需求仍然承壓。

業內傳出，砍價風波中，包括曾「一貨難求」的車用微控制器（MCU）等在內的車用關鍵元器件也未倖免。廠商近期針對車用PCB產品陸續降價10%至15%策略搶單，降價幅度於近年罕見。

頭豹研究院分析師郭嘉詠表示，先前車用PCB領域以台企為主，而中國廠商或意在通過降價方式搶占市場分額，爭取車用訂單；同時，整體汽車供應鏈正在逐步恢復到疫情前的產能，所以車用PCB需求還需要一段時間才能打開。

作為電子元器件的支撐體及組裝電子零件用的關鍵互聯件，PCB被廣泛應用於工業控制、消費電子、通訊電子、電腦、汽車電子、新能源、醫療器械等領域。