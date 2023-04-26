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中芯集成擬科創板IPO 籌資人民幣96.3億

記者林宸誼／綜合報導
中芯集成發行價每股5.69元人民幣，4月26日網上申購。（取材自中芯集成官網）
中芯集成發行價每股5.69元人民幣，4月26日網上申購。（取材自中芯集成官網）

中芯國際轉投資的中芯集成，距離科創板首次公開募股（IPO）又更進一步。中芯集成在上交所發布公告，發行價為每股5.69元（人民幣，下同），26日開啟網上申購，預計募集資金96.3億（約13.98億美元）。

證券時報報導，中芯集成披露發行公告，中芯集成26日開啟申購，本次發行前總股本為50.76億股，本次擬公開發行股票16.92億股，占發行後總股本25%，其中網上發行4.2億股，申購價格為5.69元，募集資金總額約為96.27億。

每日經濟新聞報導，2022年中芯集成的營收構成為：功率器件占比70.16%，其他業務占比14.07%，MEMS占比7.06%，模組封測占比6.36%，研發服務占比2.35%。

招股書顯示，中芯集成成立於2018年，在功率半導體、傳感信號鏈、射頻前端三個類比電子方向搭建了完整的技術和產品線，布局在新能源、智慧化、物聯網產業的核心晶片及模組的需求上。

招股書顯示，中芯集成成立於2018年，在功率半導體、傳感信號鏈、射頻前端三個類比電子方向搭建了完整的技術和產品線，布局在新能源、智慧化、物聯網產業的核心晶片及模組的需求上。2020年至2022年，中芯集成分別營收7.39億、20.24億、46.06億，實現高成長。公司建廠和產能建設速度在業內領先，2020年至2022年，公司產能分別為39.2萬片、89.8萬片及139萬片，擴張迅速。

招股書指出，在旺盛的市場需求下公司產銷兩旺，且隨著公司技術快速反覆運算和產品結構優化，高附加值產品占比不斷提高。2020年至2022年，中芯集成的產銷率分別為97.32%、92.2%、101.7%。而平均銷售單價分別為每片2016.6元、2387.9元、2767.8元。

營收 晶片 投資

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