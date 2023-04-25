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中國Q1經濟成長亮眼 專家：出口和房地產存隱憂

財經新聞組／綜合報導

中國第1季經濟成長率4.5%，超乎外界預期，也令市場對往後經濟復甦情勢抱持樂觀態度。然而專家認為，3月高速成長很可能是「短期異常」，除了通縮，出口、房地產前景仍有隱憂。

中央社報導，中國國家統計局18日公布今年第1季經濟數據，經濟成長率為4.5%，優於日前多個中國與國際研究機構、投行的普遍預測數字4%上下，官方更定調「經濟運行開局良好」。

「開門紅」使得不少投資人對於今年中國的經濟復甦情勢抱持樂觀態度，然而經濟學家認為今年3月經濟高速成長很可能只是「短期異常」的情形，而且低迷的通膨情形讓市場中浮現了對通縮的擔憂。

據第一財經報導，中銀國際證券首席經濟學家徐高認為，通縮壓力與表現良好的經濟成長之間相互矛盾，在這看似矛盾的資料背後，顯示目前經濟復甦缺乏持續性的隱憂，隱憂主要來自出口和房地產兩個領域。

徐高提到3月出口成長速度與其他相關資料有明顯落差，令人不禁懷疑持續性。另一方面，從過去10幾年的歷史來看，中國出口成長受美國、歐盟和日本三大經濟體的景氣影響很大。雖然過去1年以來，東協已經取代美國，成為中國最大的出口目的地，在中國出口中的比重上升到16.5%。儘管如此，美國、歐盟和日本加起來，仍然占中國總出口總額的35.6%。

他說，已開發國家景氣一旦走低，中國對包含東協在內的其他經濟體的出口也難以繼續保持強勢。

徐高表示，今年第1季房地產業也對經濟復甦做出貢獻，社會融資規模增加的部分，大多流入了地產行業。房子賣得多了，銷售回款增加了，所以行業與經濟復甦了。然而即便如此，房地產行業前景仍難言樂觀。

他說，目前房地產業面臨兩種可能，一種是地產需求再度降低，使需求拉動的復甦走向終點；另一種是地產需雖求保持高漲，然而帶動行業復甦同時拉高房價，最終因地產調控政策收緊而讓復甦結束。

徐高認為，如果房地產業轉向低迷，地方政府賣地收入將再度下滑，進而讓基礎設施投資的資金來源收緊，基建投資成長速度連帶下滑。消費者的收入預期也會在地產走弱之後下降，從而抑制消費。同時，外需前景也不樂觀，連帶令中國國內製造業投資意願下降。「所以，儘管一季度經濟成長資料還不錯，經濟復甦前景仍存隱憂。」

房地產 投資 歐盟

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